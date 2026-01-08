El Torneo de Maxi Vóley se vive a pleno en el Club San Martín

REDACCIÓN ELONCE
El Torneo de Maxi Vóley comenzó en el Club San Martín con una intensa programación semanal y una gran participación de equipos de ligas regionales.
El Torneo de Maxi Vóley que se disputa en el Club San Martín ya se encuentra en pleno desarrollo y refleja el crecimiento sostenido de esta disciplina en la región. Con una agenda cargada de partidos y la participación de múltiples equipos, la competencia forma parte de los torneos de verano organizados por ligas unidas de vóley libre.
Gustavo González, uno de los referentes de la organización, destacó el trabajo sostenido durante todo el año y la articulación entre distintas ligas. “Gracias a Dios todo el año hemos estado jugando en la liga anual de río Paraná más tenemos la congregación, que este año hicimos junto con la liga La Roca los dos, nos aliamos en las Ligas libres unidas que están cerca”, explicó.
En ese sentido, subrayó la magnitud de la actividad desarrollada durante el año. “Y entre los dos casi 150 equipos hemos tenido a lo largo de todo el año el fin de semana pasado estuvo en la fiesta y ahora ya las dos ligas empezamos con los torneos de verano”, agregó.
Competencia intensa y múltiples categorías
El Torneo de Maxi Vóley se disputa con partidos simultáneos y en distintas categorías, lo que genera una dinámica constante dentro del club. González detalló el desarrollo de uno de los encuentros de la jornada: “Ahora están jugando Las Nutrias contra LTV. El primer set lo terminó ganando 25 20 LTV y ahora está ganando 7-0 LTV a Las Nutrias. Es al mejor de tres sets”.
Además, explicó que la actividad no se limita a una sola rama. “Del otro lado están jugando varones principiantes y después de esto quedan otros partidos más”, señaló, dando cuenta de la diversidad de niveles y categorías que participan del certamen.
Esta variedad permite que jugadores con distintas trayectorias deportivas puedan competir y mantenerse activos, fortaleciendo el espíritu recreativo y social que caracteriza al maxi Vóley a las ligas libres de la región.
Un formato pensado para la familia y el descanso
Uno de los aspectos destacados del Torneo de Maxi Vóley de verano es su formato semanal, pensado para compatibilizar el deporte con la vida familiar. “No vienen directamente acá porque este torneo de verano lo hacemos de lunes a viernes en contrario del anual, que lo hacemos sábado y domingo”, explicó González.
El organizador remarcó la importancia de preservar los fines de semana. “Entonces sábado y domingo se descansa porque sábado y domingo es para la familia, un sábado de domingo ir a jugar a un club”, sostuvo, resaltando el enfoque social del torneo.
Finalmente, detalló la intensidad de la programación: “Jugamos el lunes a viernes para que descanse y en lo que va de la semana arrancamos el martes. Hasta mañana viernes. Ya vamos a meter 36 partidos Así que estamos a pleno”, concluyó, destacando el clima distendido que acompaña cada jornada: “Hoy va pasando una bandejita con papas fritas”.