El Club Alumni brilló en Mar del Plata con la sub 12 de bochas

REDACCIÓN ELONCE
El Club Alumni celebró una destacada actuación en el Campeonato Nacional Sub 12 en Mar del Plata, donde lograron importantes premios y medallas tras un excelente desempeño.
El Club Alumni vivió una jornada histórica en el Campeonato Nacional Sub 12 en bochas, realizado en Mar del Plata, donde su equipo mostró una gran actuación, obteniendo premios y medallas que celebran el esfuerzo y la dedicación de todo el grupo. Luego de ganar el Campeonato Provincial, los jóvenes deportistas lograron la clasificación para representar a Entre Ríos en el evento nacional, que reunió a 30 equipos de todo el país. El equipo de Alumni se destacó no solo por su rendimiento en las competencias, sino también por la actitud y el trabajo en equipo.
Luis, integrante de la comisión del club, expresó con orgullo a Elonce: "Ganamos el Campeonato Provincial, lo que nos dio la oportunidad de representar a Entre Ríos en el nacional, que se realizó en Mar del Plata. Participaron 30 equipos y logramos los frutos del trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo". La dedicación de los chicos, combinada con el apoyo constante de sus entrenadores y las familias, fue clave para el éxito alcanzado.
El equipo que viajó a Mar del Plata estuvo conformado por cuatro jugadores de la categoría Sub 12, quienes fueron acompañados por una delegación de 12 personas, incluyendo padres y miembros de la comisión del club. "Fueron los cuatro chicos y todos los papás que nos acompañaron en esta delegación, fue un trabajo en conjunto que valió la pena", destacó Luis. La unidad y el compromiso de todos los involucrados fueron fundamentales para alcanzar tan buenos resultados en una competencia de alto nivel.