Echagüe organiza clínica de hockey con Pablo Lombi para jugadoras juveniles

REDACCIÓN ELONCE
El Atlético Echagüe Club, a través de su Subcomisión de Hockey sobre Césped, confirmó la organización de una clínica de formación con Pablo Lombi, ex jugador olímpico y ex entrenador del seleccionado argentino masculino.
La actividad se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre en las instalaciones del Club Tilcara, en Paraná. Estará destinada a jugadoras de entre 10 y 18 años, con un enfoque en la actualización de técnicas y fundamentos.
Ejes de la clínica y alcance
La propuesta, enmarcada dentro del programa “Lombi Projects”, tendrá como principales ejes el trabajo de definición y fundamentos técnicos, pilares del desarrollo en el hockey moderno. Desde la organización señalaron que se trata de una oportunidad única para las categorías juveniles de la región.
Además, informaron que habrá promociones especiales para clubes que deseen inscribir a sus jugadoras, lo que amplía la convocatoria a instituciones deportivas del área metropolitana y de localidades vecinas.
Un paso hacia la cancha sintética de Echagüe
El evento forma parte de un proyecto integral para el hockey en Echagüe: la construcción de una cancha de césped sintético propia. En ese sentido, el presidente de la Subcomisión de Hockey, Humberto Patterer, remarcó:
“La intención es juntar fondos para comprar la carpeta de césped sintético, que es parte del sueño para tener nuestra cancha. Es un orgullo para nosotros recibir a Lombi y tenerlo en nuestra institución”.
La trayectoria de Pablo Lombi
Con experiencia internacional en los Juegos Olímpicos y como entrenador de Los Leones, Pablo Lombi aportará su mirada de alto rendimiento al hockey paranaense. Su participación es considerada una motivación clave para potenciar el crecimiento de la disciplina en Entre Ríos.
Para consultas e inscripciones, la organización dispuso el teléfono 3434151293.