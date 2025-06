Video: Diablito Echeverri marcó un golazo y Pep Guardiola contó un detalle clave

Diablito Echeverri marcó un golazo y Pep Guardiola contó un detalle clave. El resultado fue una goleada esperable, pero el dato saliente de la noche en Atlanta no estuvo en el marcador, ni en la clasificación del Manchester City a los octavos de final del Mundial de Clubes, ni siquiera en el 6-0 frente al Al Ain.

El gran protagonista fue Claudio Echeverri, quien en su primer partido como titular dejó un destello de calidad que mereció algo más que un golazo de tiro libre: se llevó el elogio público de Pep Guardiola, uno de los entrenadores más exigentes del fútbol mundial.

“Quiero contarles un secreto... Desde que llegó, al final de cada entrenamiento se quedaba solo, practicando tiros libres con el arquero y la barrera. Los demás no lo hacían”, reveló Guardiola en conferencia de prensa. La anécdota no fue casual. A los 26 minutos del primer tiempo, el Diablito marcó su primer gol con la camiseta del City. Fue de tiro libre. Y fue un golazo.

“Practicaba y practicaba, y el esfuerzo dio frutos. Tuvo el valor y la calidad. Cuando practicás, es como en el golf o el básquet: cuanto más practicás tiros de tres, más posibilidades tenés. Fue un gol fantástico. Y es un jugador increíble en espacios reducidos”, agregó el técnico catalán, visiblemente satisfecho por el rendimiento del juvenil argentino.

"HIZO UN GOL FANTÁSTICO: EL TIRO LIBRE FUE REALMENTE MUY BUENO" atención a los elogios de Pep Guardiola para el Diablito Echeverri y una anécdota que ahora es tendencia... 📺 Mirá los partidos de #DisneyPlus de la #FIFACWC 🏆🌎 en el Plan Premium pic.twitter.com/W2b5cyTNLZ — SportsCenter (@SC_ESPN) June 23, 2025

El elogio fue, además, un reconocimiento a su perseverancia. Echeverri había llegado a Inglaterra en enero, procedente de River, pero durante seis meses apenas había sumado un puñado de minutos en la Premier League y en la FA Cup. Relegado detrás de nombres consagrados, trabajó en silencio para ganarse una oportunidad. Guardiola lo premió con la titularidad ante el equipo emiratí, y el Diablito respondió con una actuación que ratificó su potencial.

“Cuando otros no se entrenan, no marcan goles… Estoy muy contento por él, fue un golazo”, completó Guardiola, dejando entrever que el chaqueño podría tener más espacio en el futuro cercano. El gol no solo fue la recompensa a su esfuerzo: también fue una carta de presentación contundente.

La actuación del juvenil de 18 años fue corta pero intensa. En el primer tiempo, se mostró participativo, activo en ataque y con personalidad para pedir la pelota. Hasta que a los 26 minutos llegó la obra maestra: ejecutó un tiro libre con precisión quirúrgica que decretó el 2-0 parcial del City y desató la ovación de los presentes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Sin embargo, no salió a disputar la segunda parte. Una acción desafortunada con Yahia Nader terminó con su tobillo derecho torcido tras un cruce involuntario. Aunque logró completar los 45 minutos iniciales, el cuerpo técnico prefirió no arriesgar y lo reemplazó por Phil Foden en el entretiempo. “Desafortunadamente no pudo continuar después del descanso por un problema en el tobillo, pero fue genial que en sus primeros minutos en esta competencia hiciera un gol espectacular”, explicó Guardiola.

Más allá del resultado —Manchester City ganó 6-0 con goles de İlkay Gündoğan (2), Echeverri, Erling Haaland, Oscar Bobb y Rayan Cherki— y del contexto del partido, la noche dejó un mensaje claro: en un equipo plagado de figuras, un chico argentino de apenas 18 años encontró su lugar con un golpe de calidad. Y, sobre todo, como premio al trabajo y a la perseverancia.

Fue, sin dudas, una gran oportunidad para el chico surgido en River, que llegaba a este mercado de pases con incógnitas sobre su futuro en el club, luego de estar dos meses y medio sin debutar ni integrar el banco de los suplentes. Su estreno se había dado en un escenario triste: el 17 de mayo Crystal Palace le ganó por 1-0 a Manchester City y se consagró por primera vez campeón de la FA Cup, en la final disputada en Wembley.

Ese día el Diablito fue suplente, entró en los minutos finales, tuvo una ocasión clara de gol que rechazó el arquero rival, pero terminó llorando desconsolado por la derrota. En este Mundial de Clubes integró el banco en el 2-0 ante Wydad, pero no fue elegido por Pep como alternativa de recambio.

El domingo, de regreso en los vestuarios, los gestos de sus compañeros y del cuerpo técnico confirmaron la sensación general: Echeverri no solo fue titular, sino que se ganó el respeto del plantel. La pregunta que flota ahora es si podrá sostener ese nivel y tener continuidad en una estructura altamente competitiva.