Gallardo salió con los tapones de punta frente a las críticas y sorprendió con una respuesta

Conferencia de prensa de Gallardo. Luego del contundente 3-0 de River ante Gimnasia en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, Marcelo Gallardo se mostró más aliviado, pero no menos frontal. En su segunda etapa como DT del Millonario, el Muñeco celebró una victoria que no solo cortó una racha de tres empates consecutivos, sino que también lo ubicó en el tercer puesto de la Zona B con 25 puntos, en la recta final del campeonato.

El rendimiento del equipo fue sólido de principio a fin, y Gallardo no ocultó su satisfacción por el desarrollo del partido y el cierre de una semana de trabajo que venía marcada por críticas. “Hicimos un partido en donde pegamos y fuimos contundentes, que era lo que nos estaba faltando. El análisis antes se quedaba en que casi nada de lo que hacíamos era bueno y yo decía lo contrario. Nos faltaba redondear en algún partido para que aparezca lo bueno que sentía internamente. Esto viene bien para arrancar una semana linda de competencia”, aseguró.

Consciente del momento que vive, el DT también hizo una lectura de lo que vendrá. “Nosotros jugamos Copa esta semana”, dijo con un dejo de ironía, en referencia a los desafíos continentales que afrontará su equipo. “No podemos desviar la mirada. Sabemos que van a ser días de suma importancia. Iniciamos bien acá y esperamos hacer un buen partido en Quito para después pensar en Boca”.

Gallardo se defendió de las críticas: “Me resbala, por no decir que me chupa un huevo”

Más allá del fútbol, Gallardo apuntó a quienes lo cuestionaron con dureza en las últimas semanas. Sus palabras fueron dirigidas a los dichos de los conductores del programa partidario Sintonía Monumental, quienes habían expresado que estaba “enfermo” y “que se ahorque”. El DT respondió sin rodeos: “Convivo muy bien con las críticas porque sé que son las reglas del juego. He pasado por muchas circunstancias a lo largo de mi carrera. Soy una persona privilegiada porque el fútbol me ha dado un montón de cosas buenas. Lo más importante es el afecto y el amor de los hinchas, el respeto de mis jugadores y de las personas del fútbol. También de los periodistas. No me molesta ni me confunde cuando me elogian y tampoco cuando me critican. El fútbol me ha dado más amor que la crítica dañina que genera un odio. Eso lo dejo, no lo tomo. Me resbala, por no decir que me chupa un huevo", lanzó Gallardo.

Marcelo Gallardo en conferencia de prensa: "Me chupa un huevo"

Las declaraciones reflejan un Gallardo que, lejos de evitar el conflicto, decidió enfrentar la polémica con la frontalidad que lo caracteriza. A lo largo de su carrera como técnico, ha sabido construir una relación estrecha con el hincha y sus jugadores, incluso en momentos de tensión mediática o deportiva.

A su vez, y en tono más analítico, agregó: “Hace una semana hablaba de que había cosas buenas, pero no teníamos contundencia. Tal vez ahora van a pensar que hicimos un partido redondo y no. Veníamos teniendo juegos parecidos. Esto es bueno para los futbolistas. Hubo buenas cosas y el arco se abrió. El funcionamiento ideal es jugar bien y ganar”.

Borja, descartado para el Superclásico

El cierre de la noche trajo una mala noticia para River. Miguel Borja, autor de varios goles importantes en el torneo, tuvo que abandonar el campo por una molestia muscular, lo que encendió las alarmas de cara al Superclásico frente a Boca.

Gallardo fue claro respecto a la situación del delantero colombiano: “Tuvo que salir con una molestia en el aductor. Mañana le harán estudios y tendremos el diagnóstico. Aunque sea mínima la lesión, va a tener una semana para recuperarse”, avisó, prácticamente descartándolo para el duelo clave que se avecina.

Con este panorama, el Millonario encara una semana crucial: viajará a Quito para jugar por la Copa Libertadores y luego deberá pensar en Boca. Gallardo, con su estilo, ya dejó en claro que las críticas no lo frenan y que su foco está puesto en volver a pelear por todo.