Con Messi y De Paul, Inter Miami fue derrotado en la final de la Leagues Cup

El Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo de Paul no pudo ante Seattle Sounders y cayó goleado por 3 a 0, en la final de la Leagues Cup, el equipo de Javier Mascherano se quedó sin corona en su segunda final internacional.
El partido
En un primer tiempo de bajo vuelo, Inter Miami no logró hacer pie en el estadio Lumen Field y volvió a quedar en debe desde lo futbolístico, ya que exhibió nuevamente una línea defensiva frágil y dependió de manera excesiva de un Lionel Messi que generó las pocos chispazos que tuvo el equipo.
Por su parte, Seattle Sounders se mostró decidido y con poco logró complicar a "Las Garzas", que no lograron nunca controlar los embates de un rival que logró sacar diferencias promediando la media hora de juego con un tanto de cabeza de De Rosario.
Ya en el complemento, el conjunto estadounidense mostró una imagen más agresiva y contó con una ocasión inmejorable de igualar, pero Messi despilfarró la acción de manera increíble, indica Doble Amarilla. La revancha llegó en los pies de Allende, pero falló el mano a mano.
Esto le dio vida al Seattle Sounders, que tras dos acciones que no logró concretar, amplió el resultado con un penal, el cual cambió por gol Alex Roldán a falta de seis minutos para el cierre. Sobre el cierre del encuentro, Paul Rothrock sentenció el resultado con su tanto, el cual significó el 3 a 0 y le dio la primera Leagues Cup de su historia al equipo.
Las Garzas no pudieron reeditar la coronación de ahce dos años y tendrán dos semanas de descanso para dar vuelta la página con rapidez. El equipo volverá a competir el sábado 13 desde las 20:30 (hora de argentina) ante Charlotte FC como visitante por la Major League Soccer (MLS) después de la fecha FIFA.