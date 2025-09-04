 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Eliminatorias Sudamericanas

Con gol de Messi, Argentina derrota 1-0 a Venezuela en el Monumental

En el marco de la décimo séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina corona sus participaciones como local enfrentando a Venezuela, que busca asentarse en zona de clasificación al Mundial 2026.

4 de Septiembre de 2025
Argentina quiere sumar otra victoria.
Argentina quiere sumar otra victoria. Foto: SportsCenter.

REDACCIÓN ELONCE

Argentina y Venezuela se enfrentan en el estadio Monumental en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

 

La cita cuenta con el condimento especial de que será la última vez que Lionel Messi disputará un encuentro oficial con el seleccionado, según confirmó él hace unas semanas.

 

A los 40 segundos del partido, Venezuela ingresó al área y amagó con patear al arco, pero la zaga central logró despejar el peligro.

 

Foto: Infobae.
Foto: Infobae.

 

 

Casi llegó el primero de Argentina, tras una gran triangulación de pases que Julián Álvarez terminó rematando y el arquero envió al tiro de esquina. En la siguiente jugada, "Cuti" Romero anotó el gol, pero estaba en posición adelantada.

 

Argentina domina el partido y ha tenido varios acercamientos al área de Romo, pero por el momento no consigue plasmar la diferencia en el marcador. La visita se repliega y espera un contragolpe.

 

A los 21 minutos, llegó la segunda llegada de riesgo del elenco de Lionel Scaloni. Nicolás Tagliafico, tras una serie de rebotes, remató desde la izquierda y Romo respondió.

 

Una gran jugada colectiva de Argentina para abrir el marcador a los 39 minutos. Recuperó Leandro Paredes en mitad de cancha, metió un pase tres dedos a Julián Álvarez, que se sacó de encima a un defensor y cedió al astro argentino, que se la picó al arquero.

 

 

La última jugada del primer tiempo fue de la mano de Thiago Almada, que pateó desde la izquierda al segundo palo y el arquero respondió sacando la pelota.

 

Terminó el primer tiempo, con victoria parcial 1-0 de Argentina. A lo largo de los 45 minutos, mostró una superioridad absoluta en la cancha.

 

Formaciones confirmadas

 

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

 

 

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Jefferson Savarino, Eduard Bello; Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Temas:

Selección Argentina Venezuela Eliminatorias Sudamericanas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso