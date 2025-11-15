Comenzó el Campeonato Nacional de Crossfit en Sala Mayo: “La comunidad es hermosa”

REDACCIÓN ELONCE
“El Crossfit es una disciplina completa, donde se trabaja resistencia, fuerza, trabajos gimnásticos”, indicó Camila Sánchez, organizadora del Campeonato Nacional.
Dio inicio el Campeonato Nacional de Crossfit en Paraná, que en esta oportunidad la sede fue la Sala Mayo, a escasos metros de la Costanera de la capital entrerriana.
Camila Sánchez, una de las organizadoras, dialogó con Elonce al respecto y sostuvo: “Estamos con la segunda edición de la competencia de Crossfit. Los chicos se preparan durante todo el año, vienen entrenando para poder dar su mejor perfomance dentro del campo de juego”.
“El Crossfit es una disciplina completa, donde se trabaja resistencia, fuerza, trabajos gimnásticos. El cuerpo se prepara para todo tipo de prueba”, aseguró la joven.
En la misma línea, agregó que hay competidores de ambos géneros: “Tenemos categorías de diferentes niveles: scalet, avanzado, RX. Hay atletas individuales compitiendo como así también duplas”. Mañana continuará el evento en Sala Mayo.
Los inscriptos son de Buenos Aires, Santa Fe, de Entre Ríos y algunos de Paraná, aportaron desde la organización, que manifestó: “La comunidad del Crossfit es hermosa”.
Alejandro Richard, uno de los participantes, valoró: “La organización fue perfecta en cada detalle han estado. Estoy más que conforme. Desde hoy a la mañana estamos temprano. Ahora se viene el tercer “Wall”. Nos ha ido bastante bien y veremos mañana si estamos peleando la final”.