Colapinto larga desde el puesto 16 en el Gran Premio de Países Bajos

El argentino Franco Colapinto no logró superar la Q1 y partirá hoy desde el 16° lugar en el Gran Premio de Países Bajos. Oscar Piastri se quedó con la pole position en el circuito de Zandvoort.

Durante la tanda inicial, el joven piloto de Pilar quedó eliminado por apenas 67 milésimas respecto al corte clasificatorio, en una sesión marcada por el intenso tráfico en pista. Tras bajar del auto, Colapinto explicó la situación que lo condicionó en el último sector: “Me taparon Sainz y Bearman en el sector 3. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho”.

El argentino cerró sus giros con registros de 1:10.103 y 1:37.840, tiempos que no alcanzaron para acceder a la Q2. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, sí logró superar la primera tanda, aunque largará apenas dos posiciones por delante, desde el 14° puesto.

Franco Colapinto. Redes

McLaren dominó con Piastri y Norris al frente

El rendimiento de los McLaren fue contundente desde el comienzo del sábado en Zandvoort. Piastri dominó la Q1 con un tiempo de 1:09.337, mostrando un ritmo sólido que lo posicionó como candidato desde temprano.

En la Q2, Lando Norris tomó protagonismo al marcar 1:08.873, estableciendo el récord del circuito y desplazando momentáneamente a su compañero. Sin embargo, la definición quedaría reservada para la última tanda, donde el australiano respondió con una vuelta perfecta.

Finalmente, Oscar Piastri firmó la pole position con 1:08.662, apenas 0.012 segundos más rápido que Norris. Con este resultado, McLaren se aseguró la primera fila de la grilla y confirmó que atraviesa un gran presente competitivo frente a rivales como Red Bull y Ferrari.

Verstappen tercero y la sorpresa de Hadjar

El campeón del mundo, Max Verstappen, no pudo igualar el ritmo de los autos papaya y se debió conformar con partir desde la tercera posición. El neerlandés, favorito local por correr en casa, buscará en carrera aprovechar la estrategia y el apoyo de su público para presionar a McLaren.

La sorpresa de la jornada fue el joven Isack Hadjar, quien colocó a su Racing Bulls en la cuarta posición, mostrando un rendimiento inesperado y metiéndose entre los protagonistas de la clasificación.

De esta manera, la grilla de salida quedó encabezada por Piastri, Norris y Verstappen, con Hadjar como invitado especial en la segunda fila. Colapinto, en tanto, tendrá el desafío de remontar desde la 16ª posición, un puesto complicado en un trazado estrecho como Zandvoort, donde los sobrepasos suelen ser escasos.

La definición será desde las 10

La carrera del Gran Premio de Países Bajos se disputará este domingo 31 de agosto a las 10 (hora de Argentina). Serán 72 vueltas al tradicional circuito de Zandvoort, un trazado técnico y demandante que combina curvas peraltadas y rectas cortas, donde la estrategia en boxes será clave.

Con McLaren partiendo desde el frente, Verstappen buscando revancha en casa y Colapinto intentando avanzar desde el fondo, se espera una competencia cargada de emoción, táctica y tensión hasta la bandera a cuadros.