Club Talleres realizó un campus técnico de hockey

Jugadoras de distintas edades participaron de una jornada intensiva de entrenamiento y formación en hockey organizada por el Club Talleres. En diálogo con Elonce, Máxima Duportal destacó la importancia de devolver al club lo aprendido y motivar a las jóvenes deportistas.
El Club Talleres llevó adelante una jornada de formación técnica en hockey, destinada a jugadoras de categorías formativas, con el objetivo de fortalecer gestos técnicos, brindar herramientas deportivas y generar un espacio de aprendizaje y motivación. La actividad se desarrolló bajo la modalidad de campus y contó con la participación de Máxima Duportal, referente del hockey y juradora de la Selección nacional.
Durante la jornada, se convocó a jugadoras desde la categoría Sub 12 hasta Sub 16, provenientes de distintos clubes. El campus comenzó a las 8.30 y se extendió durante toda la mañana, combinando instancias de entrenamiento intensivo, charlas, sorteos y actividades recreativas, con un enfoque prioritario en lo deportivo.
“Me formé acá en Talleres, tengo muchas amigas, mi hermana está jugando todavía. Entonces surgió la idea de hacer una clínica, un campus, para poder mostrarles un poco de lo que fue mi experiencia y devolverle un poco a lo que me dio el club toda mi vida”, relató Duportal.
Entrenamiento y aprendizaje
La referente explicó que el objetivo principal de la jornada fue profundizar aspectos técnicos del juego y fomentar el disfrute del deporte. “Tratamos de enseñar y afilar algunos gestos técnicos y que aprendan mucho y se diviertan. El hockey es un deporte súper lindo, en el que siempre hay cosas nuevas para aprender, y es buenísimo que se den estos espacios de campus”, señaló.
En ese sentido, remarcó la importancia de acercar experiencias de alto rendimiento a las categorías formativas. “Yo pueda por ahí enseñar un poquito más de lo que viví jugando en Buenos Aires, donde el nivel es distinto y se aprende mucho”, agregó.
Duportal también se refirió a su reciente experiencia deportiva fuera de la provincia. “Me fui a jugar este año, 2025, y la realidad es que es otro juego, es otro nivel. Entonces es buenísimo que se den estos espacios para poder mostrarles esa experiencia. Mientras más sube el nivel, más lindo se pone el hockey”, explicó.
Experiencia internacional y valores deportivos
La jugadora recordó además su paso por el ámbito internacional y su participación en competencias de alto nivel. “Una siempre sueña representar al país. No hay nada más lindo que representar al país. Estuve en el Mundial, en Chile, hasta el 13 de diciembre. Quedamos segundas, hicimos un súper torneo y el salto fue recontra positivo”, expresó.
Respecto a la participación de las jugadoras en el campus, destacó la franja etaria convocada. “Vinieron chicas desde los 10, 11 años hasta los 16 aproximadamente. Es la mejor edad para hacer estos campus porque a las chicas les gusta ver a dónde quieren llegar”, afirmó.
Finalmente, Duportal subrayó los valores necesarios para el desarrollo deportivo. “Para que una deportista rinda debe tener disciplina, esfuerzo y constancia, pero también fe, convencimiento y ganas. Esas cualidades creo que son las más importantes”, concluyó.