Belgrano convocó a prueba de jugadores para disputar el Torneo Juvenil del Consejo Federal

Belgrano formará parte del Torneo Juvenil del Consejo Federal con tres categorías (Sub 17, Sub 15 y Sub 13). Para más información, Elonce dialogó con la Secretaría Técnica para conocer mayores detalles. Para ello, lanzó convocatorias para sumar jugadores.

Leandro Emeri, en su lado, destacó que bajo la gestión de Schneider se tratará de “relanzar lo que era Belgrano en su época y tratar de llevarlo a lo que fue conforme a la historia”. En esa línea, comentó: “Venimos trabajando sobre eso, dándole nuestra impronta. Salió la noticia que nos dieron la plaza en las juveniles de AFA y estamos trabajando y redoblando esfuerzos para poder dar la talla”.

“Estamos haciendo una convocatoria para conformar esos equipos para que puedan competir a nivel nacional. La convocatoria sería el miércoles, jueves y viernes, si el tiempo lo permite y en el predio que el club adquirió, antes de las 300 Viviendas, en Avenida Don Bosco al 3.500. Es a las 16:30 horas”, sostuvo. También deberán llenar una planilla que se encuentra en las redes sociales de la institución.

Leandro Emeri. Foto: Elonce

“Nos encontramos con una buena base de jugadores, pero sabemos que las competencias nacionales implican un esfuerzo y una jerarquía superior. Salimos a buscar jugadores de Paraná y zonas aledañas para dar la talla en esas competencias”, aseveró.

Rubén Alegre. Foto: Elonce

Rubén Alegre, por su parte, comentó que están buscando un equipo femenino: “Hacemos la convocatoria a todas las chicas que se quieran sumar al club Belgrano. La idea es formar la Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16. A partir de los seis años, pueden venir tranquilamente los martes y jueves. Estamos de 17:30 a 19 horas”.