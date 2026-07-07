Arruabarrena presentó su primera lista en Boca: sin Bareiro ni Aranda para el amistoso ante Paranaense

La lista de Boca para el amistoso frente a Athletico Paranaense marcó el inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena. El entrenador decidió preservar a Tomás Aranda y no arriesgar a Adam Bareiro, mientras que incluyó a varios futbolistas que buscarán ganarse un lugar en el equipo.
La lista de Boca para el amistoso ante Athletico Paranaense dejó las primeras decisiones de Rodolfo Arruabarrena desde su regreso como entrenador del Xeneize. El técnico dio a conocer este martes la nómina de concentrados para el encuentro que se disputará este miércoles por la noche, con algunas ausencias de peso y varias caras nuevas.
El club difundió la convocatoria a través de sus redes sociales apenas diez minutos antes del comienzo del partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, un horario poco habitual que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.
Entre las bajas más importantes figuran Tomás Aranda y Adam Bareiro. El juvenil fue preservado por decisión del cuerpo técnico para disminuir las cargas físicas y evitar riesgos, mientras que el delantero paraguayo continúa recuperándose de un desgarro y todavía no pudo entrenarse a la par del grupo.
Las novedades del primer ciclo de Arruabarrena
Uno de los nombres destacados entre los convocados es el de Leandro Lozano, reciente incorporación proveniente de Argentinos Juniors. El lateral derecho podría tener sus primeros minutos con la camiseta de Boca y disputar el puesto con Dylan Gorosito.
También integran la lista Dylan Gorosito y Camilo Rey Domenech, dos futbolistas que cuentan con la consideración del entrenador y que buscarán consolidarse en esta nueva etapa del equipo.
En ataque, otra de las novedades es Leonel Flores. El delantero ya había sumado minutos en el amistoso frente a Defensa y Justicia y, tras sus buenas actuaciones en la Reserva, volverá a tener la oportunidad de mostrarse con el plantel profesional.
El posible equipo para enfrentar a Athletico Paranaense
Para el amistoso internacional, Arruabarrena analiza una formación integrada por Leandro Brey; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa y Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón o Williams Alarcón; Iker Zufiaurre o Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores.
El compromiso frente a Athletico Paranaense servirá como el primer examen del nuevo ciclo del "Vasco", que comienza a delinear el equipo con vistas a la competencia oficial y aprovechará el amistoso para evaluar rendimientos individuales y consolidar una base futbolística.