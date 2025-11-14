Con goles de Martínez y Messi, Argentina venció a Angola en su último amistoso del año

En el último partido del año, el combinado Albiceleste derrotó en el marco de un duelo amistoso a Angola por 2-0. Los autores de los goles fueron Lautaro Martínez y Lionel Messi.
La Selección argentina cierra su actividad futbolística de este año con un amistoso frente a Angola, que se disputa este viernes desde las 13 (hora argentina). El encuentro se juega en el estadio 11 de Novembro de Luanda, con transmisión en vivo por TyC Sports y Telefé.
36' ST: Lionel Messi convirtió para poner el marcador 2 a 0 ante Angola.
43′ PT: ¡Gol de Argentina! Lautaro Martínez convirtió tras habilitación de Lionel Messi. El Toro marcó la diagonal, recibió y sacudió de derecha por bajo, entre las piernas del arquero.
¡EL 1-0 DE LAUTARO MARTÍNEZ! A los 43 del PT, el Toro abrió el marcador ante Angola, luego de una asistencia de Messi. pic.twitter.com/Hi8mS8C4CM— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2025
39′ PT: Posibilidad dilapidada por Messi tras desborde y centro atrás de Thiago Almada. El 10 probó de derecha, pero se fue ancha.
¡LA ERRÓ MESSI! El capitán de la Selección Argentina tuvo la oportunidad de abrir el marcador ante Angola. pic.twitter.com/uujpBas8Q1— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2025
18′ PT: Impresionante atajada de Hugo Marques a Messi. El 10 argentino buscó el palo más lejano tras una habilitación de Lautaro Martínez tras recuperación de Thiago Almada en una presión ofensiva. Fue clara.
¡MESSI TUVO LA PRIMERA DE ARGENTINA! El arquero de Angola evitó el 1-0 de la Albiceleste en Luanda. pic.twitter.com/0yZDen3BBi— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2025
Formaciones
Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Jonathan Buatu, Kialonda Gaspar, David Carmo; Antonio Maestro, Tó Carneiro, Fredy, Beni Mukendi; Zito Luvumbo y M´Bala Nzola. DT: Patrice Beaumelle.
Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.