Con goles de Martínez y Messi, Argentina venció a Angola en su último amistoso del año

En el último partido del año, el combinado Albiceleste derrotó en el marco de un duelo amistoso a Angola por 2-0. Los autores de los goles fueron Lautaro Martínez y Lionel Messi.

14 de Noviembre de 2025
En el último partido del año, el combinado Albiceleste derrotó en el marco de un duelo amistoso a Angola por 2-0. Los autores de los goles fueron Lautaro Martínez y Lionel Messi.

La Selección argentina cierra su actividad futbolística de este año con un amistoso frente a Angola, que se disputa este viernes desde las 13 (hora argentina). El encuentro se juega en el estadio 11 de Novembro de Luanda, con transmisión en vivo por TyC Sports y Telefé.

36' ST: Lionel Messi convirtió para poner el marcador 2 a 0 ante Angola.

 

43′ PT: ¡Gol de Argentina! Lautaro Martínez convirtió tras habilitación de Lionel Messi. El Toro marcó la diagonal, recibió y sacudió de derecha por bajo, entre las piernas del arquero.

39′ PT: Posibilidad dilapidada por Messi tras desborde y centro atrás de Thiago Almada. El 10 probó de derecha, pero se fue ancha.

18′ PT: Impresionante atajada de Hugo Marques a Messi. El 10 argentino buscó el palo más lejano tras una habilitación de Lautaro Martínez tras recuperación de Thiago Almada en una presión ofensiva. Fue clara.

Formaciones

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Jonathan Buatu, Kialonda Gaspar, David Carmo; Antonio Maestro, Tó Carneiro, Fredy, Beni Mukendi; Zito Luvumbo y M´Bala Nzola. DT: Patrice Beaumelle.

 

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Temas:

Selección Argentina Lionel Scaloni Lionel Messi Selección Angola Amistoso Internacional
