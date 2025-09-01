Argentina empieza la preparación para enfrentar a Venezuela por Eliminatorias.

La Selección argentina tendrá su primer entrenamiento pensando en el partido del jueves ante Venezuela, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas. Durante el fin de semana, se sumaron algunos futbolistas como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Cuti Romero, y se espera que se incorporen otros en las próximas horas.
Se estima que Lionel Messi se unirá al equipo nacional después del mediodía, tras disputar el domingo por la noche la final de la Leagues Cup, en la que Inter Miami perdió ante Seattle Sounders. No está confirmado si el capitán será titular frente a la Vinotinto, aunque seguramente jugará algunos minutos. Este podría ser su último partido oficial con la camiseta de la Selección argentina en nuestro país.
Detalles
Según el organigrama publicado por la AFA, el equipo entrenará este lunes a partir de las 18. El martes, ya con el plantel completo, se podrán realizar trabajos más específicos, mientras que el miércoles será la última práctica vespertina antes de que el DT decida quiénes serán los titulares ante Venezuela, en el Monumental.
La próxima semana, la Selección viajará a Quito para cerrar las Eliminatorias frente a Ecuador, como visitante, el martes 9 de septiembre.
El conjunto albiceleste ya aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo y se mantiene como líder de la tabla, con 35 puntos tras 11 victorias, dos empates y tres derrotas.
Su escolta, Ecuador, se encuentra a diez unidades, por lo que los dirigidos por Scaloni finalizarán en lo más alto de la tabla por segunda vez consecutiva en unas Eliminatorias.