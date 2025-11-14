La entrerriana Ana Gallay debuta como entrenadora en el Mundial de Beach Volley

La entrerriana, triple olímpica y referente histórica de la disciplina, afrontará en Australia su primera gran cita como entrenadora. Argentina competirá con tres duplas: una femenina y dos masculinas.
La entrerriana Ana María Gallay tendrá desde el sábado uno de sus primeros grandes desafíos como entrenadora: la dupla conformada por Bárbara Churín y Morena Abdala participará del Mundial de Beach Volley, a disputarse en Adelaida, Australia, hasta el 23 de noviembre. Será el estreno mundialista de la nogoyaense desde el banco, tras una extensa etapa como jugadora.
Con experiencia en tres Juegos Olímpicos —Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020+1— y una destacada trayectoria en el circuito internacional, Gallay afrontará la cita ecuménica desde otro rol, guiando a una de las tres duplas que representará a la Argentina en territorio australiano.
Las jugadoras argentinas integrarán el Grupo H y se medirán ante dos duplas alemanas: Müller/Tillmann —sus primeras rivales el 15 de noviembre— y Bock/Lippmann, además de las puertorriqueñas González/Navas, completando una zona de exigencia.
Dos equipos masculinos completan la delegación
Entre los varones, los hermanos Tomás y Nicolás Capogrosso formarán parte del Grupo K, en el que enfrentarán a los alemanes Ehlers/Wickler, a los canadienses Schachter/Pickett y a los mozambiqueños Mondlane/Mungoi, estos últimos sus rivales en el debut del sábado 15.
Por otro lado, la dupla integrada por Bautista Amieva y Maciel Bueno competirá en el Grupo D. Su estreno será el viernes 14 frente a los alemanes Henning/Wüst, para luego enfrentar a los brasileros Evandro/Arthur Lanci y a los nicaragüenses Mora/López, quienes completan la zona.
Con una entrenadora olímpica al frente y tres equipos buscando avanzar de ronda, la Argentina tendrá una presencia destacada en el Mundial de Beach Volley. Será una oportunidad clave para medir el nivel internacional de las duplas nacionales y un nuevo capítulo en la carrera de Ana Gallay, ahora desde el rol de entrenadora.