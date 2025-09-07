 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Agrarios, Viale y Unión son punteros en Paraná Campaña tras la quinta fecha

Unión de Crespo se despachó con una goleada, mientras que Unión Agrarios y Viale Football Club festejaron en casa en una jornada que dejó cambios en los primeros puestos de la Zona Norte y la Sur.

7 de Septiembre de 2025
Agrarios, Viale y Unión son punteros en Paraná Campaña.
Agrarios, Viale y Unión son punteros en Paraná Campaña.

Este domingo se disputó la quinta fecha de las categorías mayores de la liga de Paraná Campaña, en la que se registraron resultados claves y nuevos punteros en ambas zonas.

 

El certamen, denominado Torneo «Centenario Viale Football Club y Atlético María Grande», pone en juego la Copa «Profesor Mario Azaad». Con choques decisivos en ambos grupos, la jornada dejó emociones fuertes y movimientos en la tabla.

 

En la Zona Norte, en el estadio Presidente Jacob, Unión Agrarios venció 2 a 0 a Atlético María Grande con un gol en cada tiempo. Lucas Ferreyra abrió la cuenta para el Verde y en el complemento Franco Omarini selló la cifra definitiva.

 

Por el mismo grupo, en el estadio Beto Main, Litoral goleó a Atlético Hernandarias con un contundente resultado. Ever Chapino marcó por duplicado, mientras que Jara y Yacob completaron la lista de goleadores en un triunfo resonante.

En tanto, en la Zona Sur, los vigentes campeones se despacharon con una goleada como visitantes: Unión de Crespo aplastó 6 a 0 a Unión de Viale. El triplete de Gassman, junto a los tantos de Díaz, Yancovich y Ríos, sentenciaron un partido que reafirmó al Cervecero en la parte alta de la tabla.

 

Con este resultado, Unión de Crespo se convirtió en uno de los nuevos líderes de la zona, compartiendo la cima con Viale Football Club, que logró un triunfo clave en su casa al superar por la mínima a Cañadita Central. Octavio Taborda convirtió el único tanto del encuentro, que tuvo un alto valor para las aspiraciones de ambos equipos.

 

En paralelo, en el estadio César Bione, el clásico de Crespo terminó sin diferencias: Cultural y Sarmiento igualaron 0 a 0 en un duelo intenso pero sin emociones en la red. De esta manera, la quinta fecha dejó triunfos que reacomodan las posiciones y prometen una recta final de primera fase cargada de paridad en ambas zonas.

Zona Norte

Independiente Football Club 2 – 1 Deportivo Tuyango

GOLES: Roberto Aguirre, Facundo Aguirre (IFBC) – Marcos Ridolfi (CSDT)

 

Asociación Social y Deportiva Diego Maradona 2 – 2 Atlético Hasenkamp

GOLES: Ignacio Fercher, E/C Cristian Fernández (ASDDM) – Brian González, Santiago Leiss (CAH)

 

Unión Agrarios 2 – 0 Atlético María Grande

GOLES: Lucas Ferreyra, Franco Omarini (CUAC)

 

Atlético Litoral 4 – 0 Atlético Hernandarias

GOLES: Heber Chapino x2, Nicolas Yacob, Diego Jara (AL)

 

Zona Sur

Atlético Unión de Viale 0 – 6 Atlético Unión

GOLES: Ulises Yancovich, Matías Gassman x3, Joaquín Ríos, Exequiel Diaz (CAUC)

 

Atlético Sarmiento 0 – 0 Asociación Deportiva y Cultural

 

Viale Football Club 1 – 0 Cañadita Central

GOLES: Octavio Taborda (VFBC)

 

Deportivo Tabossi 1 – 3 Atlético Arsenal

GOLES: Emiliano Lescano (CSDT) – Agustín Morales x2, Gabriel Monzón (CAA)

 

Próxima fecha (6°)

ZONA SUR

Sarmiento-Unión de Viale

Cañadita-Unión de Crespo

Cultural-Seguí FBC

Arsenal-Viale FBC

Libre: Tabossi

 

ZONA NORTE

Diego Maradona-Independiente

Hasenkamp-Cerrito

Hernandarias-Juv. Sarmiento

María Grande-Litoral

Libre: Tuyango

Fotos: Unión, Desde Entre Ríos, Micrófono Digital

Temas:

Paraná Campaña
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso