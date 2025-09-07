Agrarios, Viale y Unión son punteros en Paraná Campaña tras la quinta fecha

Este domingo se disputó la quinta fecha de las categorías mayores de la liga de Paraná Campaña, en la que se registraron resultados claves y nuevos punteros en ambas zonas.
El certamen, denominado Torneo «Centenario Viale Football Club y Atlético María Grande», pone en juego la Copa «Profesor Mario Azaad». Con choques decisivos en ambos grupos, la jornada dejó emociones fuertes y movimientos en la tabla.
En la Zona Norte, en el estadio Presidente Jacob, Unión Agrarios venció 2 a 0 a Atlético María Grande con un gol en cada tiempo. Lucas Ferreyra abrió la cuenta para el Verde y en el complemento Franco Omarini selló la cifra definitiva.
Por el mismo grupo, en el estadio Beto Main, Litoral goleó a Atlético Hernandarias con un contundente resultado. Ever Chapino marcó por duplicado, mientras que Jara y Yacob completaron la lista de goleadores en un triunfo resonante.
En tanto, en la Zona Sur, los vigentes campeones se despacharon con una goleada como visitantes: Unión de Crespo aplastó 6 a 0 a Unión de Viale. El triplete de Gassman, junto a los tantos de Díaz, Yancovich y Ríos, sentenciaron un partido que reafirmó al Cervecero en la parte alta de la tabla.
Con este resultado, Unión de Crespo se convirtió en uno de los nuevos líderes de la zona, compartiendo la cima con Viale Football Club, que logró un triunfo clave en su casa al superar por la mínima a Cañadita Central. Octavio Taborda convirtió el único tanto del encuentro, que tuvo un alto valor para las aspiraciones de ambos equipos.
En paralelo, en el estadio César Bione, el clásico de Crespo terminó sin diferencias: Cultural y Sarmiento igualaron 0 a 0 en un duelo intenso pero sin emociones en la red. De esta manera, la quinta fecha dejó triunfos que reacomodan las posiciones y prometen una recta final de primera fase cargada de paridad en ambas zonas.
Zona Norte
Independiente Football Club 2 – 1 Deportivo Tuyango
GOLES: Roberto Aguirre, Facundo Aguirre (IFBC) – Marcos Ridolfi (CSDT)
Asociación Social y Deportiva Diego Maradona 2 – 2 Atlético Hasenkamp
GOLES: Ignacio Fercher, E/C Cristian Fernández (ASDDM) – Brian González, Santiago Leiss (CAH)
Unión Agrarios 2 – 0 Atlético María Grande
GOLES: Lucas Ferreyra, Franco Omarini (CUAC)
Atlético Litoral 4 – 0 Atlético Hernandarias
GOLES: Heber Chapino x2, Nicolas Yacob, Diego Jara (AL)
Zona Sur
Atlético Unión de Viale 0 – 6 Atlético Unión
GOLES: Ulises Yancovich, Matías Gassman x3, Joaquín Ríos, Exequiel Diaz (CAUC)
Atlético Sarmiento 0 – 0 Asociación Deportiva y Cultural
Viale Football Club 1 – 0 Cañadita Central
GOLES: Octavio Taborda (VFBC)
Deportivo Tabossi 1 – 3 Atlético Arsenal
GOLES: Emiliano Lescano (CSDT) – Agustín Morales x2, Gabriel Monzón (CAA)
Próxima fecha (6°)
ZONA SUR
Sarmiento-Unión de Viale
Cañadita-Unión de Crespo
Cultural-Seguí FBC
Arsenal-Viale FBC
Libre: Tabossi
ZONA NORTE
Diego Maradona-Independiente
Hasenkamp-Cerrito
Hernandarias-Juv. Sarmiento
María Grande-Litoral
Libre: Tuyango
Fotos: Unión, Desde Entre Ríos, Micrófono Digital