Boca y Racing se enfrentan en una semifinal clave: dónde seguir el partido

El clásico por el Torneo Clausura 2025 se juega desde las 18.30 en La Bombonera, con Darío Herrera como árbitro. Los datos esenciales para seguir una de las semifinales más esperadas del torneo.
Boca y Racing se enfrentan este domingo, desde las 18.30, por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El clásico se disputa en La Bombonera y es arbitrado por Darío Herrera. A continuación, los datos necesarios para seguirlo en vivo por TV y online.
Transmisión por TV del clásico
El partido entre Boca y Racing se puede ver por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, señales que ofrecen cobertura completa del encuentro en el marco del Pack Fútbol.
Los canales habilitados para TNT Sports son:
Canal 124 de Cablevisión Digital, HD y Flow
Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
En el caso de ESPN Premium, la señal se encuentra en:
Canal 123 de Cablevisión Digital, HD y Flow
Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV
Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro
Opciones online para seguir Boca–Racing
El clásico puede verse también online desde una PC o dispositivos móviles a través de las plataformas asociadas al Pack Fútbol: Cablevisión Flow, DirecTV GO y Telecentro Play. Todas transmiten el partido en simultáneo con la televisión.
Otra alternativa disponible es TNT Go, previa creación de usuario. A su vez, es posible seguir el minuto a minuto desde el sitio web de TyC Sports, que actualiza la información en tiempo real. (TyC)