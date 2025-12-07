 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Boca y Racing se enfrentan en una semifinal clave: dónde seguir el partido

El clásico por el Torneo Clausura 2025 se juega desde las 18.30 en La Bombonera, con Darío Herrera como árbitro. Los datos esenciales para seguir una de las semifinales más esperadas del torneo.

7 de Diciembre de 2025
Boca y Racing se enfrentan en una semifinal clave
Boca y Racing se enfrentan en una semifinal clave

El clásico por el Torneo Clausura 2025 se juega desde las 18.30 en La Bombonera, con Darío Herrera como árbitro. Los datos esenciales para seguir una de las semifinales más esperadas del torneo.

Boca y Racing se enfrentan este domingo, desde las 18.30, por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El clásico se disputa en La Bombonera y es arbitrado por Darío Herrera. A continuación, los datos necesarios para seguirlo en vivo por TV y online.

Boca y Racing se enfrentan en una semifinal clave: d&oacute;nde seguir el partido
Boca y Racing se enfrentan en una semifinal clave: dónde seguir el partido

Transmisión por TV del clásico

El partido entre Boca y Racing se puede ver por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, señales que ofrecen cobertura completa del encuentro en el marco del Pack Fútbol.

 

Los canales habilitados para TNT Sports son:

Canal 124 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

En el caso de ESPN Premium, la señal se encuentra en:

Canal 123 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV

Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro

 

Opciones online para seguir Boca–Racing

El clásico puede verse también online desde una PC o dispositivos móviles a través de las plataformas asociadas al Pack Fútbol: Cablevisión Flow, DirecTV GO y Telecentro Play. Todas transmiten el partido en simultáneo con la televisión.

 

Otra alternativa disponible es TNT Go, previa creación de usuario. A su vez, es posible seguir el minuto a minuto desde el sitio web de TyC Sports, que actualiza la información en tiempo real. (TyC)

Temas:

La Bombonera Torneo Clausura
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso