Youtubers argentinos detenidos en Miami: de qué se los acusa y la pena que podrían enfrentar

La justicia estadounidense investiga a los creadores de contenido por presunta infracción a la ley del estado de Florida tras intentar violar los controles de seguridad en un partido del Mundial 2026.
Youtubers argentinos detenidos en Miami. La situación legal de los streamers argentinos, Beni Mármol y Pato Perrotta, detenidos en los Estados Unidos comenzaron a esclarecerse luego de que trascendieran los pormenores técnicos de la acusación.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los jóvenes creadores de contenido enfrentan cargos bajo la legislación del estado de Florida, la cual tipifica de manera rigurosa las transgresiones de seguridad cometidas en espectáculos masivos en pleno desarrollo de la Copa del Mundo.
De acuerdo con los elementos que evalúa el magistrado a cargo del expediente, la conducta de los involucrados encuadraría en el delito de “interferencia en eventos deportivos”, una figura jurídica contemplada de forma específica dentro del Capítulo 871.05 de la normativa penal de dicha jurisdicción norteamericana.
Intentaban sortear los retenes de acceso
El arresto se produjo en las inmediaciones del Hard Rock Stadium durante el partido de Portugal vs Colombia, cuando el personal de control interceptó a los argentinos mientras presuntamente intentaban sortear los retenes de acceso utilizando acreditaciones correspondientes a un encuentro ya disputado.
El articulado de la ley de Florida penaliza de forma explícita el ingreso o la permanencia deliberada en sectores de acceso restringido durante eventos masivos sin contar con el aval, la licencia o la invitación formal de los organizadores. En cuanto a las consecuencias procesales, los imputados se exponen a una escala penal sumamente variable, que abarca desde la aplicación de multas económicas severas hasta la posibilidad de recibir una condena de hasta cinco años de prisión si el tribunal constata la existencia de factores agravantes previstos en el código penal local.
La evolución del caso técnico-legal anticipa que los ciudadanos argentinos deberán fijar domicilio y permanecer en la ciudad de Miami durante el tiempo que demande el proceso judicial en los tribunales norteamericanos. No obstante, allegados al entorno de los jóvenes descartaron que la situación derive en una expulsión inmediata de los Estados Unidos.
Quiénes son
Beni Mármol y Pato Perrotta son dos de los creadores de contenido argentinos con mayor presencia en redes sociales. Ambos suman cientos de miles de suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones en sus videos, donde suelen realizar desafíos, viajes y coberturas de eventos, muchas veces trabajando en conjunto.
Ahora, su cobertura del Mundial terminó de la peor manera: con una detención en Estados Unidos y un proceso judicial abierto por su presunto ingreso irregular al estadio durante uno de los partidos de la Copa del Mundo.