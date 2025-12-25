 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad El cantante de Ke Personajes

Video: Emanuel Noir pasó Navidad en Entre Ríos y jugó con sus hijas bajo la lluvia

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de Navidad provocaron anegamientos en distintos puntos de la provincia. En ese contexto, el cantante Emanuel Noir compartió un momento familiar y distendido junto a sus hijas.

25 de Diciembre de 2025
Emanuel Noir pasó Navidad en Entre Ríos y jugó con sus hijas bajo la lluvia
Emanuel Noir pasó Navidad en Entre Ríos y jugó con sus hijas bajo la lluvia

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de Navidad provocaron anegamientos en distintos puntos de la provincia. En ese contexto, el cantante Emanuel Noir compartió un momento familiar y distendido junto a sus hijas.

Las lluvias intensas que se registraron durante las primeras horas de la Navidad dejaron calles anegadas en distintos puntos de Entre Ríos, como consecuencia de las tormentas anunciadas por los servicios meteorológicos. La acumulación de agua fue significativa en algunas zonas urbanas, generando complicaciones para el tránsito y los vecinos.

 

En ese contexto, Emanuel Noir, cantante de la banda Ke Personajes, pasó la Nochebuena y la Navidad en su ciudad natal, Concepción del Uruguay, donde se encontraba junto a su pareja y sus hijas. Lejos de mostrarse molesto por el mal tiempo, el artista optó por tomarse la situación con humor.

 

A través de un video que se viralizó en redes sociales, se lo pudo ver jugando con sus hijas en plena calle, donde el agua acumulada llegaba a cubrir gran parte de la calzada. En las imágenes, el músico acompañó a las niñas mientras se divertían.

 

Temas:

ke personajes Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso