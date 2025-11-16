 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Un clásico de la Costa Atlántica vuelve a ganar protagonismo

Verano 2026: el balneario de Santa Teresita que se consolida en Argentina

16 de Noviembre de 2025
La playa se consolida como alternativa para 2026.
Foto: Santa Teresita.

Para el Verano 2026, Santa Teresita se reposiciona como una alternativa tranquila y familiar, ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y actividades al aire libre a poca distancia de Buenos Aires.

El Verano 2026 trae consigo nuevas tendencias de viaje, y entre ellas resurge con fuerza Santa Teresita, un balneario que se presenta como la opción perfecta para quienes desean una experiencia más serena que la de Mar del Plata o los destinos masivos de la Costa Atlántica. A poco más de tres horas de Buenos Aires, este enclave ofrece una combinación equilibrada de playa, naturaleza, actividades familiares y precios accesibles.

 

Con sus amplias playas y su ambiente marcado por el ritmo pausado, Santa Teresita vuelve a ser elegida por quienes buscan un descanso real. A diferencia de Pinamar, Villa Gesell o Mar de las Pampas, aquí la propuesta se enfoca en la tranquilidad, los paisajes abiertos y la posibilidad de desconectar sin sobresaltos ni multitudes.

 

Además, su costanera arbolada y la preservación del entorno urbano generan un ambiente amable para caminar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar del sonido del mar sin interrupciones. Es un destino que aún conserva el espíritu clásico de las vacaciones familiares.

 

Actividades y atractivos: muelle, historia y naturaleza

 

Entre los imperdibles del balneario para el Verano 2026, uno de los más emblemáticos es el Muelle de Pesca de Santa Teresita, construido en 1947 y restaurado a lo largo de las décadas. Con sus 200 metros sobre el mar, es uno de los espacios más visitados por amantes de la pesca deportiva y por quienes buscan un atardecer inolvidable.

 

Otro punto destacado es la Carabela Santa María, una réplica histórica construida con un 95% de fidelidad estética respecto de la nave original utilizada por Cristóbal Colón. Además de su valor cultural, ofrece una vista panorámica del frente costero y se convirtió en uno de los paseos típicos de la localidad.

 

Foto: Santa Teresita.
Foto: Santa Teresita.

 

Para quienes prefieren una caminata distendida, el centro comercial —que se vuelve peatonal por las noches en temporada alta— reúne ferias, bares, cafés, locales de ropa y puestos artesanales. A este atractivo se suma el Camino del Jagüel, un circuito ideal para familias que buscan actividades al aire libre entre zonas boscosas y estancias históricas.

 

Un club de golf entre bosques y médanos

 

Otro de los atractivos distintivos de Santa Teresita rumbo al Verano 2026 es su histórico Golf Club, rodeado de una densa forestación que reduce la influencia del viento y crea un escenario perfecto para quienes practican este deporte. Con un campo de 9 hoyos y senderos naturales, ofrece una alternativa distinta para los visitantes que buscan combinar playa y deporte en un entorno armónico.

 

El club también funciona como punto de encuentro para aficionados, principiantes y familias que desean realizar actividades al aire libre sin alejarse demasiado del centro urbano. Su ambiente silencioso y su ubicación estratégica lo vuelven uno de los espacios más valorados por turistas recurrentes.

 

Cómo llegar desde Buenos Aires

 

Santa Teresita se encuentra a poco más de tres horas desde la Ciudad de Buenos Aires. En automóvil, se accede por Ruta 2, luego Ruta 63 y finalmente Ruta 11. El trayecto es directo, con buena señalización y estaciones de servicio distribuidas a lo largo del camino.

 

También hay servicios diarios de micro desde la Terminal de Retiro con múltiples horarios y tarifas competitivas, lo que facilita la llegada para quienes no viajan en vehículo propio. (Con información de TN)

