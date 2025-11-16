Verano 2026: el balneario de Santa Teresita que se consolida en Argentina

Para el Verano 2026, Santa Teresita se reposiciona como una alternativa tranquila y familiar, ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y actividades al aire libre a poca distancia de Buenos Aires.
El Verano 2026 trae consigo nuevas tendencias de viaje, y entre ellas resurge con fuerza Santa Teresita, un balneario que se presenta como la opción perfecta para quienes desean una experiencia más serena que la de Mar del Plata o los destinos masivos de la Costa Atlántica. A poco más de tres horas de Buenos Aires, este enclave ofrece una combinación equilibrada de playa, naturaleza, actividades familiares y precios accesibles.
Con sus amplias playas y su ambiente marcado por el ritmo pausado, Santa Teresita vuelve a ser elegida por quienes buscan un descanso real. A diferencia de Pinamar, Villa Gesell o Mar de las Pampas, aquí la propuesta se enfoca en la tranquilidad, los paisajes abiertos y la posibilidad de desconectar sin sobresaltos ni multitudes.
Además, su costanera arbolada y la preservación del entorno urbano generan un ambiente amable para caminar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar del sonido del mar sin interrupciones. Es un destino que aún conserva el espíritu clásico de las vacaciones familiares.
Actividades y atractivos: muelle, historia y naturaleza
Entre los imperdibles del balneario para el Verano 2026, uno de los más emblemáticos es el Muelle de Pesca de Santa Teresita, construido en 1947 y restaurado a lo largo de las décadas. Con sus 200 metros sobre el mar, es uno de los espacios más visitados por amantes de la pesca deportiva y por quienes buscan un atardecer inolvidable.
Otro punto destacado es la Carabela Santa María, una réplica histórica construida con un 95% de fidelidad estética respecto de la nave original utilizada por Cristóbal Colón. Además de su valor cultural, ofrece una vista panorámica del frente costero y se convirtió en uno de los paseos típicos de la localidad.
Para quienes prefieren una caminata distendida, el centro comercial —que se vuelve peatonal por las noches en temporada alta— reúne ferias, bares, cafés, locales de ropa y puestos artesanales. A este atractivo se suma el Camino del Jagüel, un circuito ideal para familias que buscan actividades al aire libre entre zonas boscosas y estancias históricas.
Un club de golf entre bosques y médanos
Otro de los atractivos distintivos de Santa Teresita rumbo al Verano 2026 es su histórico Golf Club, rodeado de una densa forestación que reduce la influencia del viento y crea un escenario perfecto para quienes practican este deporte. Con un campo de 9 hoyos y senderos naturales, ofrece una alternativa distinta para los visitantes que buscan combinar playa y deporte en un entorno armónico.
El club también funciona como punto de encuentro para aficionados, principiantes y familias que desean realizar actividades al aire libre sin alejarse demasiado del centro urbano. Su ambiente silencioso y su ubicación estratégica lo vuelven uno de los espacios más valorados por turistas recurrentes.
Cómo llegar desde Buenos Aires
Santa Teresita se encuentra a poco más de tres horas desde la Ciudad de Buenos Aires. En automóvil, se accede por Ruta 2, luego Ruta 63 y finalmente Ruta 11. El trayecto es directo, con buena señalización y estaciones de servicio distribuidas a lo largo del camino.
También hay servicios diarios de micro desde la Terminal de Retiro con múltiples horarios y tarifas competitivas, lo que facilita la llegada para quienes no viajan en vehículo propio. (Con información de TN)