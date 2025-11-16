Valle María se prepara para brillar con la Fiesta del Sol y del Río 2026

La Fiesta del Sol y del Río 2026 se vivirá a todo ritmo en Valle María. El Balneario-Camping del municipio entrerriano será escenario de un fin de semana lleno de música, diversión y el mejor ambiente veraniego.
La temporada de verano 2026 en Entre Ríos arranca con una de las festividades más esperadas por locales y turistas: la Fiesta del Sol y del Río, que se celebrará los días sábado 3 y domingo 4 de enero en el Balneario-Camping de Valle María. Este evento de dos jornadas promete reunir a miles de personas en un espacio único, rodeado de naturaleza y con una oferta cultural y musical que dejará a todos sin aliento.
Ubicado en el departamento Diamante, sobre las aguas del río Paraná, el balneario se convertirá en el epicentro de la diversión. Además de ser un lugar ideal para disfrutar de la playa y el sol, el festival ofrecerá una amplia programación de shows en vivo con artistas de renombre. El evento se ha consolidado como uno de los más importantes del verano entrerriano, y su edición 2026 se perfila como la más impresionante hasta el momento.
Con una propuesta para todos los gustos, Valle María invita a sus visitantes a disfrutar de un fin de semana cargado de actividades recreativas, música en vivo, deportes playeros y un ambiente que solo el río y la arena pueden ofrecer. En el corazón de esta fiesta estará, sin duda, la música, que será protagonista con una grilla de artistas que harán bailar a todos los asistentes.
Un line-up imperdible: artistas destacados y shows en vivo
El sábado 3 de enero, el evento arrancará a lo grande con las presentaciones de Los Bam Band, Saca del Medio, Los Palmae y Mario Pereyra. Cada uno de estos grupos aportará su energía y ritmo, haciendo que la fiesta en la playa no pare ni un segundo. Desde los géneros tropicales y la cumbia, hasta los clásicos del folklore y el pop, la variada oferta musical se adaptará a todos los gustos.
El domingo 4 de enero continuará la celebración con más música y diversión. La Sin Nombre, Enzo Barzola, El Brujo Ezequiel y Pink - Un poco de ruido serán los encargados de cerrar el fin de semana con actuaciones vibrantes que pondrán a todos a cantar y bailar. Este día promete ser un verdadero maratón de buena música, combinando ritmos alternativos y sonidos frescos para que nadie quede sentado.
La diversidad de géneros y artistas será uno de los puntos fuertes de esta edición, lo que garantiza que todos los asistentes encontrarán su espacio para disfrutar y dejarse llevar por la fiesta. Como siempre, la buena onda de los músicos y el ambiente único de Valle María crearán un clima de camaradería y alegría inigualable.
Diversión sin límites: sol, río y deportes playeros
Además de los shows en vivo, la Fiesta del Sol y del Río 2026 contará con actividades para toda la familia y los amantes de la naturaleza. El entorno natural de Valle María es perfecto para disfrutar de deportes playeros, paseos por el río y momentos de relax bajo el sol. Los organizadores preparan un completo cronograma de actividades para que los asistentes puedan disfrutar de un día de campo, deportes y esparcimiento junto a amigos y familiares.
El festival promete, además, ser un escaparate de la cultura entrerriana, con puestos de comidas típicas, artesanías locales y la calidez de los habitantes del lugar, que siempre se muestran dispuestos a compartir lo mejor de su tierra con quienes visitan. La combinación de música, naturaleza y la famosa hospitalidad de Valle María crea la atmósfera perfecta para una escapada de verano inolvidable.
Con sol, río, arena y diversión sin límites, la Fiesta del Sol y del Río 2026 se perfila como el evento más esperado de la temporada en Entre Ríos. (Con información de (Fiestas y Eventos Entrerrianos)