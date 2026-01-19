Una banda de cumbia chocó contra un animal que se cruzó en la ruta

Una traffic que trasladaba a los integrantes de “Chanchi y los Auténticos” se accidentó este domingo a la altura de Sunchales, en la provincia de Santa Fe.
Una traffic que trasladaba a los integrantes de la banda de cumbia rosarina “Chanchi y los Auténticos” chocó contra un novillo que se cruzó sobre la Ruta Nacional 34. El hecho se registró este domingo a las 5.30, a la altura de Sunchales camino hacia Castelar.
El choque fue de gran magnitud y provocó importantes daños materiales en la parte delantera del vehículo, que quedó prácticamente destruida, aunque ningún herido.
Gracias a la maniobra realizada por el conductor, la traffic no volcó, evitando consecuencias mayores. En el vehículo viajaban 16 personas, y transportaban los instrumentos musicales de la banda.
Tras el siniestro, se constató que todos se encontraban en buen estado de salud. Cabe destacar que el cantante Daniel Sánchez, ex líder del grupo Cali, no se trasladaba en la traffic, ya que viajaba en un vehículo particular, por lo que no se vio involucrado en el accidente, indica Rosario 3.
Choque fatal en la misma ruta
Por otra parte, al atardecer del domingo en la ruta nacional 34, en el tramo comprendido entre la localidad de Ibarlucea y el cruce con la A012 un vehículo utilitario y un camión colisionaron de manera frontal, provocando consecuencias fatales.
Como resultado del violento impacto, murió el conductor del utilitario (una Renault Kangoo) en el lugar del hecho, y hasta el momento no ha sido identificado.
Debido a la magnitud de la colisión, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la participación de cuerpos de bomberos de Granadero Baigorria y de Capitán Bermúdez.
El personal dispuso tareas de asistencia y despeje de la calzada para permitir el trabajo de los peritos.