Un padre y sus dos hijos murieron ahogados al ser arrastrados por la corriente

La policía rionegrina confirmó el hallazgo de dos cuerpos en el río Negro, muy cerca de General Conesa: se trata de un hombre perteneciente a una colonia menonita y de su hija de 16 años que fue arrastrada por la corriente. Tras intensos rastrillajes para dar con el hijo de 20 años, que entró al río junto a su padre para intentar rescatar a su hermana, la Policía de Río Negro encontró el cadáver de David Neufeld.

El operativo se inició el pasado domingo a la tarde tras una denuncia por la desaparición de tres personas en el establecimiento La Asunción, unos 25 kilómetros al oeste de la localidad de General Conesa, sobre la ruta 53. Hace pocos meses, unas 50 familias de la colonia menonita Nueva Esperanza, de Guatraché, provincia de La Pampa, compraron allí 5000 hectáreas para instalarse y desarrollarse a través de actividades agropecuarias.

Ana Neufeld, perteneciente a la colonia, se metió al río en esa zona para refrescarse y fue arrastrada por la corriente. La chica dejó de hacer pie y comenzó a pedir ayuda. Con ella estaban su papá, Jacobo Neufeld, y su hermano, David, que se tiraron al agua para intentar auxiliarla. De todos modos, la correntada los arrastró también a ellos.

El primer cuerpo en ser encontrado fue el del padre de los chicos, que estaba a menos de 100 metros río abajo del lugar donde ocurrió la inmersión. Horas más tarde apareció el cuerpo de la joven, a pocos metros. En el tercer día de búsqueda, los esfuerzos se centraban en dar con el chico de 20 años.

“Hay una bajada de lancha unos kilómetros antes de donde desaparecieron. Se recorre el río arriba hasta ese lugar y después se realiza rastrillaje río abajo”, señalaron efectivos policiales.

La familia estaba recién llegada a la provincia y planeaban construir sus casas próximamente. Sin embargo, la tragedia golpearía a esta comunidad a poco de instalarse.

A finales de octubre pasado, las autoridades provinciales celebraron la llegada de la colonia menonita: “La decisión de una comunidad menonita de radicarse en Río Negro marca un nuevo capítulo en la política de desarrollo productivo y arraigo rural que impulsa el gobierno provincial”.

Unas 50 familias adquirieron más de 5.000 hectáreas en la zona conocida como Negro Muerto, ubicada entre General Conesa y Choele Choel. Buscan desarrollar allí actividades agrícolas y ganaderas bajo riego.

La decisión de instalarse en la provincia comenzó a gestarse hace más de cuatro años, cuando el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, mantuvo el primer encuentro con representantes de la Colonia Menonita de Guatraché, en la chacra experimental de Luis Beltrán.

Recientemente, Banacloy advirtió que Negro Muerto es una de las zonas más prometedoras de la provincia, un valle con más de 60.000 hectáreas regables, agua de calidad, suelos fértiles y condiciones excepcionales para el desarrollo agropecuario. (La Nación)