Tres muertes dudosas en Villaguay: la explicación que brindó el director del hospital

El director del Hospital Santa Rosa de Villaguay, Federico Reichel, desmintió la información vinculada a las tres muertes que se registraron en la localidad por la supuesta ingesta de droga envenenada y desligó al nosocomio de los casos bajo investigación.

"Nunca dijimos ni denunciamos una situación de este tipo. Esas son suposiciones que no hacen más que correr el foco de la problemática real, que es el consumo de sustancias y la drogadependencia", afirmó Reichel en declaraciones al diario El Pueblo, al ser consultado sobre el presunto fallecimiento de tres hombres por posible ingesta de cocaína adulterada.

El director del hospital enfatizó que no se registraron fallecimientos dentro del establecimiento. "Hablan de tres muertes dentro del hospital y eso no es correcto. Fueron diferentes sucesos que se dieron en la ciudad, pero no ocurrieron en el nosocomio", aseguró. Asimismo, advirtió que referirse a decesos sin contar con información precisa sobre el lugar de ocurrencia es un error grave.

"No fallecieron dentro del hospital las personas que refieren haber fallecido, pero tampoco puedo salir a decir los motivos de consulta por los cuales va la gente a la guardia", explicó, recordando la importancia del secreto profesional que rige la relación entre médicos y pacientes, salvo en casos en los que la Justicia lo requiera.

Requerimiento judicial

Tras la repercusión del caso en medios de comunicación, el hospital recibió el jueves un oficio de la Unidad Fiscal local solicitando informes sobre la situación.

"Nosotros reunimos toda la información que teníamos desde enero hasta la fecha y elevamos todo lo que solicitaba el mandamiento", confirmó Reichel. En ese sentido, destacó la rapidez con la que se respondió al requerimiento gracias a la implementación de un sistema informatizado en las guardias e ingresos por internación, lo que permite un acceso inmediato a los datos. Asimismo, precisó que el pedido judicial abarcó desde principios de año hasta el presente y se enfocó en dos casos en particular.

Malestar por la difusión de información errónea

Durante la entrevista con El Pueblo, Reichel expresó su preocupación por la desinformación generada en torno a la institución y el impacto negativo de la difusión de datos imprecisos.

Federico Reichel, director del hospital Santa Rosa de Villaguay (foto Facebook)

"Se está asociando esta situación a una denuncia que yo mismo radiqué el año pasado, cuando descubrimos que se estaban por desechar medicamentos que no estaban vencidos", explicó. Aclaró, además, que esos fármacos no eran estupefacientes ni drogas anestésicas, sino medicamentos en condiciones de uso, cuyo hallazgo en julio de 2023 dio lugar a un sumario administrativo contra dos agentes, proceso que aún está en curso.

"En el contexto de la noticia que está en boca de todos, se terminan mezclando versiones con hechos anteriores o ajenos a la institución, y el hospital queda en el medio, desviándose el foco de atención", concluyó.