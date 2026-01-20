 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Tragedia en Tucumán

Tres adolescentes perdieron la vida tras caer a un curso de agua con el auto

20 de Enero de 2026
Tres adolescentes murieron en Tucumán
Tres adolescentes murieron en Tucumán Foto: Contexto Tucumán

Tres adolescentes murieron en un fatal siniestro vial registrado en la tarde de este lunes en la localidad de San Luis, provincia de Tucumán, cuando un automóvil cayó al interior de un canal.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 sobre la ruta provincial 303. Según informaron fuentes policiales de la Unidad Regional Este, un Volkswagen Gol Trend que circulaba en sentido oeste–este perdió el control por causas que aún son materia de investigación y terminó precipitándose al canal ubicado a la vera de la calzada.

 

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría de Delfín Gallo constataron la presencia de tres víctimas fatales.

Las mismas fueron identificadas como Martina Santillán Sánchez, de 18 años y los hermanos Benjamín Herrera de 19 años y Cristóbal Herrera de 18 años, cuyo fallecimiento generó un profundo impacto en la comunidad.

 

En tanto, otros dos ocupantes del vehículo, Agustín Herrera Díaz de 24 años y José Jesús Herrera, de 18 años, fueron derivados al hospital de Ralos, donde quedaron internados con múltiples golpes.

 

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, mientras se realizaron las pericias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente. La investigación quedó a cargo de la autoridad judicial competente.

Foto: La Gaceta
Foto: La Gaceta

El hecho se produjo en un contexto provincial marcado por las intensas lluvias que afectaron a Tucumán durante los últimos días. Si bien desde el Gobierno provincial se informó que no hubo evacuados y que los canales funcionaron correctamente en zonas urbanas, varias rutas y caminos del interior presentan condiciones complejas de transitabilidad.

 

Desde Defensa Civil señalaron que se mantiene el monitoreo permanente de rutas provinciales y que los trabajos de despeje se realizan en la medida en que las condiciones del terreno lo permiten, especialmente en sectores rurales y zonas bajas.

 

Temas:

Tucumán Tragedia Fallecidos adolescentes
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

