Tras un acuerdo con YPF, Tesla desembarca en Argentina: desplegarán cargadores eléctricos en el país

La alianza entre YPF y Tesla busca marcar un nuevo punto en el desarrollo de la movilidad eléctrica en Argentina. Ambas compañías firmaron un acuerdo marco para avanzar en la instalación de cargadores eléctricos para vehículos, un proyecto que comenzará a implementarse durante el segundo semestre del año con una primera etapa que incluirá 17 estaciones de servicio.

La iniciativa buscará combinar la experiencia tecnológica de Tesla, la compañía fundada por Elon Musk y líder mundial en electromovilidad, con la amplia red de estaciones de servicio que posee YPF en todo el territorio nacional. El objetivo será generar una infraestructura de carga que permita impulsar la adopción de vehículos eléctricos y acompañar la transición energética.

El anuncio fue realizado por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, quien visitó recientemente la Gigafactory de Tesla en Texas, Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con directivos de la empresa norteamericana para avanzar en posibles acuerdos de cooperación.

Un acuerdo con mirada hacia el futuro

Tras recorrer una de las plantas industriales más importantes del mundo en materia de tecnología y energía, Marín destacó el potencial de la alianza y el impacto que podría tener para el desarrollo energético argentino.

“Hoy dimos un nuevo paso hacia el futuro. Firmamos un primer acuerdo marco con Tesla para explorar distintas unidades de negocios entre ambas compañías. Recorrí la Gigafactory en Texas junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla y, sinceramente, salí impresionado. Tecnología, innovación y ejecución conviven en una escala difícil de imaginar hasta que uno la ve de cerca”, señaló el titular de YPF.

Hoy dimos un nuevo paso hacia el futuro. Firmamos un primer acuerdo marco con @Tesla para explorar distintas unidades de negocios entre ambas compañías. Recorrí la Gigafactory en Texas junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla y, sinceramente, salí impresionado.… pic.twitter.com/rctYJ7dcpm — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) June 16, 2026

Corredores eléctricos en distintas regiones

Asimismo, remarcó la importancia de integrar diferentes herramientas para afrontar los desafíos energéticos que se presentan a nivel global. “En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación. Esta visita nos permitió conocer de primera mano el trabajo de vanguardia que realiza Tesla y explorar posibles vías de colaboración con una de las compañías líderes a nivel global en estos campos”, detalló el ejecutivo.

El convenio ya firmado contempla el inicio de las obras en 17 estaciones de servicio distribuidas estratégicamente en el país. Los primeros puntos de carga estarán ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en otras ciudades importantes de la provincia. Según se informó, el primer cargador se instalará en Nordelta.

De manera paralela, las empresas avanzarán en la obtención de los permisos necesarios en las distintas jurisdicciones provinciales para acelerar el despliegue de la infraestructura.

El proyecto contempla la creación de tres grandes corredores eléctricos. El primero abarcará el AMBA y el nodo Santa Fe-Rosario, una de las zonas de mayor circulación vehicular del país. El segundo corredor conectará Buenos Aires con Mendoza e incluirá otras provincias de la región centro. En tanto, el tercero se extenderá por la Patagonia hasta llegar a Ushuaia, con el objetivo de facilitar los viajes de larga distancia mediante vehículos eléctricos.