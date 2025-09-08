 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Trabajadores postales en alerta por medida que habilita a kioscos de diarios a entregar paquetes

El gobierno habilitó a los kioscos de diarios y revistas a ser puntos de entrega de correo. Pero la medida despertó preocupación en el gremio que nuclea a los trabajadores postales.

8 de Septiembre de 2025
Alerta en los trabajadores postales
Alerta en los trabajadores postales

El gobierno nacional oficializó la semana pasada la desregulación del régimen de venta y distribución de diarios y revistas en la vía pública, una medida que abre el juego para los kioscos tradicionales y que ya generó polémica en los trabajadores postales.

 

A través del decreto 629/2025, publicado en el Boletín Oficial, se derogó la normativa que regía desde el año 2000 y que limitaba la actividad de los puestos de diarios. Con la nueva disposición, estos podrán ofrecer servicios como operadores postales, incluyendo la entrega de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas bancarias e incluso productos de comercio electrónico.

La decisión encendió la alarma en el gremio de Trabajadores del Correo, que se declaró en estado de alerta. En un comunicado, señalaron: “Desde la asunción del presidente Javier Milei se ha generado una gran incertidumbre poniendo en jaque miles de puestos de trabajo”.

 

Además, advirtieron que “esto no solo afecta a los trabajadores y trabajadoras, sino que también atenta contra la calidad del servicio, la soberanía nacional y la conectividad de todo el país”. Y exigieron al gobierno que “detenga este atropello”.

 

“Nuestra lucha es por la defensa de las fuentes de trabajo y por el futuro de un servicio esencial para todos los argentinos y argentinas”, concluyó el texto.

 

Qué cambia en los kioscos de diarios con el decreto

  • Se deroga la norma de 2000 que limitaba la actividad de kioscos de diarios y revistas.
  • Los puestos podrán actuar como operadores postales.
  • Se habilita de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas bancarias y compras online.
  • Según la norma, esto permitirá diversificar la actividad de los kioscos frente a la caída en la venta de diarios impresos. (La Capital)

Temas:

trabajadores postales kioscos de diarios
