Trabajadores del Garrahan denuncian amenazas del Gobierno y de autoridades a residentes

Carolina Goedelman, jefa de clínica del sector de Hematología del Laboratorio Central del Hospital Garrahan e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales y Técnicos, denunció que el Gobierno Nacional y las autoridades del hospital ejercieron presión directa sobre los residentes para que abandonaran las medidas de fuerza previstas.

“Primero llegó un aviso a los jefes de que iban a contratar médicos pediatras para reemplazar a estos residentes”, reveló en declaraciones a Splendid - 990. “Después, a la tarde, les llegaron a los residentes telegramas, avisando de que si no se levantaban las medidas de fuerza se iban a aplicar sanciones que podían incluir los despidos”, agregó.

En ese marco, la médica remarcó que también hubo intimidaciones verbales: “Verbalmente se les dijo que estaban los telegramas de despido escritos y que si no se levantaban las medidas se iban a enviar. Así que los residentes levantaron la medida. Los amenazaron".

Paro del personal permanente y falta de respuestas oficiales

“Que te digan que te van a echar es una amenaza”, subrayó Goedelman, al tiempo que confirmó que el personal de planta permanente del Garrahan continúa con el paro hasta mañana, en reclamo de mejoras salariales.

La dirigente también cuestionó la falta de propuestas por parte de las autoridades durante la audiencia de conciliación obligatoria convocada por el Ministerio de Trabajo: “No ofrecieron absolutamente nada”, señaló, y criticó que no hubo representación del Ministerio de Salud, que es el empleador directo. “Fue gente que no tenía capacidad de decisión sobre el presupuesto. No nos ofrecieron absolutamente nada. Nos volvimos con las manos vacías”, sostuvo.

Ante este escenario, advirtió sobre una posible “fuga de profesionales” por la falta de incentivos y mejoras concretas. “Tenemos gente, hoy por hoy, gobernándonos, que están en esas posiciones sin demasiada capacitación, ni formación, ni nada. Solamente porque tienen buena participación en redes", expresó con dureza.

Críticas al bono anunciado y condiciones laborales precarias

Consultada sobre el anuncio de un bono para los trabajadores, Goedelman fue tajante: “El bono este, que no se sabe si es por única vez o se lo van a seguir dando todos los meses, sale de recursos genuinos del hospital. No es que hubo una ampliación presupuestaria. El sueldo de residentes depende de Nación”.

Detalló además el mecanismo de distribución: “Los recursos genuinos del hospital siempre se reparten entre todos los empleados, entre todos, por partes iguales. Es un bono fijo que recibimos todos, incluidos los residentes. Ahora, los residentes van a recibir 500 de bonos y el resto del personal, 200, que era lo que veníamos recibiendo los últimos meses. Es no remunerativo. No cuenta para aguinaldo, no cuenta para aportes y obviamente el día que te jubiles, estos bonos no van a ser tenidos en cuenta en tu jubilación”.

La médica también cuestionó la lógica de gestión del oficialismo: “La administración libertaria toma medidas de avance y retroceso”, afirmó, en referencia a la falta de una línea clara en la toma de decisiones.

Reemplazos improvisados y clima de angustia

Goedelman reveló que las autoridades anticiparon la contratación de 50 pediatras con sueldos superiores a los de los residentes, contratos por dos años y posibilidad de pase a planta permanente. “Fue un delirio, pero son todas amenazas o propuestas de medidas que terminan amedrentando”, describió.

“La situación de los residentes fue tristísima. El día de ayer estaban reunidos en el Aula Magna llorando. Me consta que es gente con una vocación y una dedicación a lo que hacen. Siempre hubo problemas, pero como ahora, nunca, nunca”, lamentó.

Finalmente, rechazó declaraciones recientes de la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, contra los médicos: “Es una mujer que está en el lugar que está solamente por portación de redes sociales. Así estamos. Es la sociedad en la que estamos porque esa gente sale de nuestra sociedad", concluyó. (NA)