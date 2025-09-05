Tiago necesita una cirugía urgente para recuperar la movilidad de su brazo: cómo ayudar

REDACCIÓN ELONCE
Pedido solidario: Tiago necesita cirugía reconstructiva urgente tras un accidente. En febrero pasado, Tiago Luna, un joven de 16 años, sufrió un accidente de tránsito que le provocó graves lesiones en los nervios del brazo derecho. Desde entonces, perdió la movilidad de la extremidad y solo puede mover la muñeca y la mano. “Cuando tuve el accidente, se me cortaron los nervios que van hacia el brazo”, relató.
Para su recuperación, necesita una cirugía reconstructiva del plexo braquial, una intervención compleja en la que se conectan nervios de la pierna con los que salen del tronco encefálico, a fin de devolverle movimiento al brazo.
El rechazo de la cobertura médica
Según explicó su mamá, María Cardoso, el procedimiento debía realizarse en Rosario y la documentación fue presentada ante la obra social IAPOS y OSER, pero el convenio fue rechazado por IAPOS. Ante esa negativa, el especialista que lo atiende, el doctor Gardenal, accedió a operarlo en Paraná, aunque sus honorarios deben ser cubiertos de manera particular.
“Estamos hablando de un millón y medio de pesos por cada intervención, y son dos cirugías en un lapso de dos meses”, precisó la madre. La familia, que sostiene un pequeño emprendimiento gastronómico, reconoció que no cuenta con ese monto y por ello, inició una campaña solidaria para ayudar a Tiago.
Cómo colaborar con Tiago
Las contribuciones se reciben a través del alias MaruCaja (a nombre de Cardoso María). Además, quienes lo deseen pueden colaborar comprando en la rotisería familiar “Rotisería David”, ubicada en barrio Las Flores, donde también se difunden los datos de contacto: 343-455-6259. “Además, tenemos el perfil de la Rotisería en Facebook y en Instagram”, dijo María.
“Con lo mínimo que ayuden para nosotros es un montón. Todos un poquito es un montón”, expresó la mamá de Tiago y agregó que “somos una familia unida y trabajamos entre todos”, resaltó a Elonce.
Un sueño que lo motiva
Pese a la difícil situación y a la compleja intervención que debe afrontar, Tiago mantiene la esperanza de volver a entrenar boxeo, la actividad que más disfruta. “Eso es lo que más me motiva para curarme, porque es un deporte que me gusta mucho”, dijo con entusiasmo.
“Si pueden ayudarme, con lo mínimo que sea, para mi, es muy importante y se los agradezco de corazón”, imploró el adolescente ante las cámaras de Elonce.
La familia agradeció el apoyo recibido y pidió a la comunidad sumarse a la campaña, ya que la operación debe realizarse en forma urgente: “Hace seis meses que estamos luchando y si no se hace pronto, puede perder la movilidad de manera irreversible”, advirtió su mamá a Elonce.