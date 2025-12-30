Superluna y lluvia de meteoros Cuadrántidas a pricipios de enero: cómo observarlos

El 3 de enero de 2026, la luna llena coincidirá con el pico de la lluvia de meteoros Cuadrántidas, un evento que, aunque espectacular, se puede ver opacado por el brillo lunar.
Las primeras noches de enero de 2026 estarán marcadas por un evento astronómico poco común: la superluna coincidiendo con el máximo pico de la lluvia de meteoros Cuadrántidas. Este fenómeno, que podría haber cautivado a multitudes por igual, se enfrenta a un desafío inesperado: el intenso brillo de la luna llena amenaza con eclipsar los meteoros, dificultando la visibilidad de este impresionante espectáculo celestial.
La lucha entre la luna y las estrellas
La lluvia de meteoros Cuadrántidas, que se considera una de las más intensas del año, tiene su pico de actividad entre el 1 y el 5 de enero, pero este 2026, se alcanzará su máxima intensidad en la noche del 3 de enero, justo cuando la luna llena se encuentre en su esplendor. Según el sitio especializado Star Walk Space, las Cuadrántidas pueden producir hasta 200 meteoros por hora en condiciones ideales. Sin embargo, este año, el resplandor de la luna llena reducirá notablemente la cantidad de meteoros visibles, limitando a solo unos pocos destellos especialmente brillantes, según lo publicado en Infobae.
“El mayor enemigo para disfrutar una lluvia de meteoros es la luna llena”, explicó Mike Shanahan, director del planetario del Liberty Science Center en Nueva Jersey, en una entrevista con The Independent Español. Esta coincidencia astronómica hace que los observadores deban buscar estrategias para poder disfrutar del espectáculo. Una opción es bloquear la luz de la luna usando algún obstáculo natural como árboles o colinas. Otra es aprovechar las primeras horas del amanecer, cuando el satélite ya empieza a acercarse al horizonte, reduciendo su impacto luminoso.
La brevedad de las Cuadrántidas: una ventana de solo seis horas
A diferencia de otras lluvias de meteoros, como las Perseidas, que tienen un pico de actividad extendido por varios días, las Cuadrántidas se caracterizan por su breve duración. Su máximo de actividad dura apenas seis horas, lo que exige a los observadores una precisión milimétrica para captar el evento. Este año, el pico de la lluvia de meteoros se espera alrededor de las 21:00 GMT del 3 de enero, por lo que quienes no estén atentos a esta ventana tendrán que esperar todo un año para una nueva oportunidad.
Consejos para una experiencia astronómica óptima
Para los observadores que deseen aprovechar al máximo este fenómeno, los expertos recomiendan alejarse de las luces de la ciudad y encontrar un lugar oscuro y despejado. Además, es fundamental dejar de mirar pantallas electrónicas durante al menos 20 minutos antes de observar el cielo, ya que esto ayuda a que los ojos se adapten a la oscuridad y mejora la visibilidad de los meteoros.
Si bien la superluna de enero 2026 será un espectáculo impresionante por sí sola, para los verdaderos entusiastas de la astronomía, las Cuadrántidas ofrecerán un desafío adicional: capturar la magia de la lluvia de meteoros en un cielo iluminado por la luna. Será una batalla por la atención entre dos fenómenos naturales, pero, como siempre en la astronomía, la paciencia y la preparación serán clave para disfrutar de este raro encuentro de eventos cósmicos.