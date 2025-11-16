Suben las tarifas para tramitar la ciudadanía italiana: cuánto cuesta ahora iniciar el trámite en Argentina

Las tarifas para tramitar la ciudadanía italiana volvieron a aumentar en Argentina tras la actualización del euro consular. El reconocimiento cuesta ahora $920.600.
Las tarifas para tramitar la ciudadanía italiana en Argentina registraron un fuerte incremento, luego de que los Consulados italianos aplicaran una nueva actualización basada en el tasso di ragguaglio, el tipo de cambio euro–peso que establece los valores oficiales de todos los servicios consulares. La medida impacta directamente en miles de descendientes que se encuentran iniciando el proceso de reconocimiento o con trámites pendientes en los distintos consulados del país.
El euro consular, que se ajusta de manera trimestral, fue fijado para el período del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2025 en $1.534,24, un incremento que elevó de manera proporcional cada uno de los aranceles. Entre los montos más altos aparece el tratamiento de solicitud de ciudadanía, que pasó a costar $920.600, equivalente a 600 euros, convirtiéndose en uno de los ajustes más sensibles para quienes esperan turno desde hace meses o incluso años.
La actualización responde al mecanismo habitual de revisión que establece la red diplomática italiana: cada tres meses se determina un nuevo valor del euro consular, lo que puede encarecer o abaratar los trámites según el comportamiento de la moneda europea. En esta ocasión, la suba fue considerable y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre, cuando se volverá a calcular el tipo de cambio.
Qué motivó los aumentos y cómo se calculan
El incremento de las tarifas para tramitar la ciudadanía italiana está directamente ligado a la cotización del euro consular, que funciona como referencia oficial para todos los aranceles que se abonan en las sedes diplomáticas italianas del mundo. Esto implica que los valores no dependen del mercado cambiario argentino ni del dólar, sino exclusivamente de la evaluación que realiza Italia sobre el tipo de conversión aplicable para cada trimestre.
Para el último período del año, el euro consular se fijó en $1.534,24, lo que automáticamente elevó los precios del reconocimiento de ciudadanía, la emisión de certificados, la copia de actas y las gestiones documentales más frecuentes dentro de los consulados.
De esta forma, cualquier movimiento en el tasso di ragguaglio afecta de manera inmediata a quienes inician o continúan su trámite, especialmente en el caso del reconocimiento de ciudadanía, que siempre se abona en euros pero convertido a pesos al valor consular vigente.
Cuánto cuestan los trámites más solicitados
Los nuevos valores impactan en todos los consulados del país y abarcan tanto a quienes inician el proceso de reconocimiento como a quienes deben presentar documentación complementaria. Los principales montos quedaron establecidos de la siguiente manera:
Solicitud de reconocimiento de ciudadanía: $920.600 (600 euros)
Copia integral de actas del estado civil: $13.900 (9 euros)
Certificado de ciudadanía: $16.900 (11 euros)
Situación familiar (Stato di famiglia): $23.100 (15 euros)
Estos valores son obligatorios para avanzar en cada etapa del trámite y deben abonarse exclusivamente en pesos argentinos, siempre al tipo de cambio consular vigente. Los consulados advierten que las tarifas volverán a modificarse en enero de 2026, cuando se calcule un nuevo euro consular para el primer trimestre del año. (Con información de El Cronista)