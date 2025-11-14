Simulacro de traslado de autoridad gubernamental: “La amenaza puede estar en cualquier lado"

REDACCIÓN ELONCE
Elonce registró la etapa final del primer curso nacional de protección de personalidades, que reunió a efectivos de cinco provincias. El simulacro incluyó un traslado desde el helipuerto hasta Casa de Gobierno y fue calificado como exitoso.
Un simulacro de alta complejidad culminó este viernes en Casa de Gobierno, como parte del primer curso nacional de custodia de personalidades y autoridades gubernamentales, organizado por la Policía de Entre Ríos. La actividad cerró una semana de formación intensiva que reunió a representantes de Chaco, San Luis, Córdoba, Salta y Entre Ríos, bajo coordinación del jefe de Custodia provincial, José Arismendi.
El operativo final reprodujo un escenario real: el arribo de una autoridad al helipuerto de la Escuela de Policía, seguido de un traslado vehicular completamente asistido por equipos tácticos, motociclistas y cortes de tránsito previamente coordinados. "El ejercicio concluyó en el despacho del gobernador, tras un recorrido controlado que duró aproximadamente 20 minutos", confirmó Arismendi.
Una capacitación inédita y de alcance federal
Arismendi destacó que se trató del primer curso de estas características dictado en la provincia, con 27 cursantes. La formación incluyó prácticas de tácticas de custodia, tiro, conducción y manejo, primeros auxilios y medicina táctica, con instancias desarrolladas en la Escuela de Agentes, de Villaguay.
El entrenamiento táctico estuvo a cargo de la Compañía de Operaciones Especiales (COE), mientras que otras áreas del Ministerio de Seguridad y la Policía de Entre Ríos aportaron recursos logísticos para las prácticas en escenarios urbanos.
En la oportunidad, Arismendi agradeció el apoyo institucional recibido, remarcando que el objetivo fue “acercar a los cursantes a situaciones reales con los mismos medios con los que trabajamos a diario”.
Simulación de contingencias y trabajo preventivo
El jefe de Custodia explicó que el simulacro contempló la posibilidad de contingencias, algo habitual en la actividad diaria. “Siempre trabajamos como si la amenaza pudiera aparecer en cualquier momento. Si aparece, ya es tarde; por eso la prevención es clave”, aseguró.
De hecho, Arismendi puntualizó que la formación busca unificar criterios de actuación y fortalecer la preparación frente a amenazas potenciales. “El trabajo de custodia exige adaptarse a cada autoridad, sin limitar su sociabilidad, pero garantizando su seguridad porque las personas a las que cuidamos están expuestas a cualquier amenaza potencial”, afirmó. "Por más que seamos todos amigos, la amenaza puede estar en cualquier lado", completó.
Las prácticas incluyeron la verificación previa del recorrido, la coordinación con áreas de tránsito y la apertura del camino mediante motociclistas. Todo el procedimiento se ejecutó bajo protocolos utilizados en traslados de gobernadores, ministros, embajadores y otras autoridades que visitan Casa de Gobierno.
Participación de las provincias y evaluación final
Al cierre del simulacro, efectivos de cada delegación provincial compartieron su experiencia. El oficial auxiliar Facundo Díaz, de Salta, destacó “la vivencia humana y profesional” del curso. Desde Córdoba, el sargento primero Edgar Pérez valoró “las herramientas recibidas para replicar en la provincia”. También brindaron testimonio participantes de Chajarí, Chaco y San Luis.