Seis provincias bajo alerta por tormentas fuertes y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional renovó un alerta amarillo y naranja por tormentas intensas en Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, San Juan y Mendoza.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este jueves una serie de alertas por tormentas fuertes, caída de granizo y ráfagas intensas que alcanzan a seis provincias del país. Las malas condiciones climáticas se extenderán a lo largo de la jornada y podrían agravarse en algunos sectores, donde el nivel de advertencia se elevó de amarillo a naranja.
Provincias afectadas y características del fenómeno
Las alertas rigen para áreas de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, San Juan y Mendoza, regiones donde se esperan precipitaciones intensas acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas que pueden alcanzar o superar los 90 km/h y posible granizo.
En los sectores bajo alerta amarilla, el SMN anticipó lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se prevén acumulados de precipitación que oscilarán entre 15 y 50 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera puntual.
Por su parte, en las zonas con alerta naranja, el organismo advirtió la presencia de tormentas fuertes o localmente severas con mayores riesgos asociados. Para estos sectores, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 40 y 85 milímetros, también con posibles superaciones puntuales.
Condiciones esperadas durante el jueves
El fenómeno se caracteriza por núcleos de tormentas que podrían intensificarse rápidamente, especialmente en horas de la mañana y la tarde. Los especialistas recomiendan atención permanente, dado que los episodios de granizo podrían variar en tamaño y severidad según cada región.
El SMN remarcó que las ráfagas intensas pueden provocar caída de ramas, objetos y desprendimientos, mientras que las precipitaciones en cortos períodos podrían causar anegamientos temporales en zonas urbanas y caminos rurales.
Recomendaciones oficiales para la población
Ante este escenario meteorológico, el SMN difundió una serie de sugerencias para minimizar riesgos y evitar accidentes:
No sacar la basura y retirar objetos que puedan dificultar el drenaje del agua.
Evitar actividades al aire libre mientras duren las tormentas.
No refugiarse bajo árboles o postes de electricidad, debido al riesgo de caída o descargas.
No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, para reducir la posibilidad de ser alcanzado por un rayo.
Mantenerse alerta ante la posible caída de granizo.
Seguir la información emitida por las autoridades locales y el SMN.
Tener preparada una mochila de emergencias con elementos básicos: linterna, radio, documentos y cargador o teléfono.
El organismo recordó que las alertas se actualizan varias veces al día y recomendó consultar los avisos oficiales en tiempo real para conocer la evolución del temporal en cada región. (NA)