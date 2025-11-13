 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Seis provincias bajo alerta por tormentas fuertes y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional renovó un alerta amarillo y naranja por tormentas intensas en Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, San Juan y Mendoza. 

13 de Noviembre de 2025
Alerta
Alerta

El Servicio Meteorológico Nacional renovó un alerta amarillo y naranja por tormentas intensas en Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, San Juan y Mendoza. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este jueves una serie de alertas por tormentas fuertes, caída de granizo y ráfagas intensas que alcanzan a seis provincias del país. Las malas condiciones climáticas se extenderán a lo largo de la jornada y podrían agravarse en algunos sectores, donde el nivel de advertencia se elevó de amarillo a naranja.

Provincias afectadas y características del fenómeno

Las alertas rigen para áreas de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, San Juan y Mendoza, regiones donde se esperan precipitaciones intensas acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas que pueden alcanzar o superar los 90 km/h y posible granizo.

 

En los sectores bajo alerta amarilla, el SMN anticipó lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se prevén acumulados de precipitación que oscilarán entre 15 y 50 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera puntual.

 

Por su parte, en las zonas con alerta naranja, el organismo advirtió la presencia de tormentas fuertes o localmente severas con mayores riesgos asociados. Para estos sectores, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 40 y 85 milímetros, también con posibles superaciones puntuales.

 

Condiciones esperadas durante el jueves

El fenómeno se caracteriza por núcleos de tormentas que podrían intensificarse rápidamente, especialmente en horas de la mañana y la tarde. Los especialistas recomiendan atención permanente, dado que los episodios de granizo podrían variar en tamaño y severidad según cada región.

 

El SMN remarcó que las ráfagas intensas pueden provocar caída de ramas, objetos y desprendimientos, mientras que las precipitaciones en cortos períodos podrían causar anegamientos temporales en zonas urbanas y caminos rurales.

Recomendaciones oficiales para la población

Ante este escenario meteorológico, el SMN difundió una serie de sugerencias para minimizar riesgos y evitar accidentes:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan dificultar el drenaje del agua.

Evitar actividades al aire libre mientras duren las tormentas.

No refugiarse bajo árboles o postes de electricidad, debido al riesgo de caída o descargas.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, para reducir la posibilidad de ser alcanzado por un rayo.

Mantenerse alerta ante la posible caída de granizo.

Seguir la información emitida por las autoridades locales y el SMN.

 

Tener preparada una mochila de emergencias con elementos básicos: linterna, radio, documentos y cargador o teléfono.

 

El organismo recordó que las alertas se actualizan varias veces al día y recomendó consultar los avisos oficiales en tiempo real para conocer la evolución del temporal en cada región. (NA)

Temas:

Servicio Meteorológico Nacional
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso