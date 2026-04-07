Seguro del automotor: se conocieron los nuevos cambios para cobrar siniestros

La Superintendencia de Seguros de la Nación introdujo modificaciones en el seguro del automotor con el objetivo de actualizar los requisitos exigidos a los asegurados al momento de cobrar un siniestro. La medida fue oficializada a través de la Resolución 136/2026 y alcanza a los contratos de carácter obligatorio que regulan la cobertura de vehículos y remolcados en todo el país.

La actualización incorpora nuevas disposiciones vinculadas a la documentación que debe presentarse en distintos escenarios, contemplando tanto formatos digitales como físicos. De esta manera, el esquema del seguro del automotor se adapta a los cambios implementados por los organismos registrales, con el fin de ordenar los procedimientos y reducir los tiempos de tramitación.

Qué cambia en los requisitos para cobrar el seguro

Uno de los principales puntos de la normativa es la diferenciación de los requisitos según el tipo de siniestro, estableciendo procedimientos específicos para los casos de destrucción total o de robo del vehículo. En ambos escenarios, se busca que el proceso sea más claro para los usuarios y que las aseguradoras cuenten con la documentación necesaria para avanzar con la liquidación sin demoras.

En este sentido, el nuevo esquema del seguro del automotor establece con mayor precisión qué documentos deben ser presentados y en qué condiciones, evitando interpretaciones que anteriormente podían generar inconvenientes en los trámites.

Seguro automotor.

Qué se exige en casos de destrucción total

Cuando se trata de un siniestro por daño total o incendio, el foco del procedimiento está puesto en acreditar la baja registral del vehículo. Para ello, el asegurado deberá presentar el formulario correspondiente junto con el certificado de baja y desarme, documentación que puede estar disponible tanto en formato físico como digital, según el caso.

Además, se mantiene la exigencia de entregar las llaves del vehículo si estas se encuentran en poder del titular, como parte del proceso administrativo necesario para completar el trámite dentro del marco del seguro del automotor.

Documentación en casos de robo o hurto

En los casos de robo o hurto total, los requisitos apuntan a demostrar tanto el hecho como la situación legal del vehículo. Entre los documentos exigidos se incluyen la denuncia policial, la constancia de inscripción del robo en el registro correspondiente, el estado de dominio y la acreditación de titularidad del bien.

A su vez, se mantienen otros requisitos administrativos como la presentación de libre deuda y la cesión de derechos a favor de la aseguradora, además de la entrega de las llaves en caso de que el asegurado aún las conserve. Con estas modificaciones, el seguro del automotor busca brindar mayor claridad y previsibilidad a quienes deben iniciar un reclamo, facilitando el cumplimiento de los pasos necesarios para acceder a la indemnización.