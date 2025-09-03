Según el Gobierno la entrega de patentes 0 km está normalizada en todo el país

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación informaron que “ya se encuentra al día la entrega de chapas patente 0km en todo el país, garantizando que los vehículos nuevos inscriptos en los Registros Automotores puedan circular con su documentación completa y en regla”. La iniciativa depende de la Secretaría de Justicia, a cargo de Sebastián Amerio.

“El operativo de entrega masiva que llevamos adelante permitió reforzar la disponibilidad en todas las jurisdicciones, acompañando el récord en la venta de automóviles 0 km, que alcanza los mejores niveles desde 2018 y refleja un crecimiento sostenido del sector”, indicó Amerio.

Asimismo, el funcionario resaltó que el sistema había colapsado en 2023 por la crisis económica, las trabas a las importaciones y la concentración del servicio en un único proveedor estatal. Pero enfatizó que finalmente la situación fue normalizada.

Las patentes provisorias

En el mismo sentido, Amerio sostuvo: “Esta gestión resolvió el problema con una reforma estructural: habilitamos proveedores privados por medio de licitaciones públicas, reforzamos la logística y desarrollamos un esquema de distribución para terminar con el desabastecimiento”.

“Ahora habrá disponibilidad asegurada en todo el país para responder a la creciente demanda de vehículos: en el primer semestre de 2025 registramos ventas récord de unidades 0 km, algo que no ocurría desde 2018”, cerró el funcionario.

En julio de este año, el Ministerio de Justicia de la Nación ya estimaba normalizar el sistema de entrega de chapas patentes en todo el país. Además, desde dicha cartera indicaron que ya se entregaron casi 500 mil chapas entre mayo y julio, mientras que en agosto la entrega fue de 432 mil unidades aproximadas.

Otro punto es que, desde el 28 de julio, los registros deben informar, en un plazo máximo de 48 horas, cuándo están disponibles las patentes. Además, desde esa fecha los ciudadanos pueden consultar el estado de su chapa en la web oficial de la DNRPA, indica Infobae.

Cómo saber el estado de trámite de tu patente

Vale recordar que el Ministerio de Justicia lanzó un sistema digital para verificar si tu chapa ya está disponible.

En el marco de esta normalización, está disponible un servicio digital para consultar el estado de trámite de tu patente.

El sistema, habilitado en el sitio web de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), permite a los usuarios conocer si su chapa ya fue asignada. Para ello, se debe ingresar a la sección “Disponibilidad de Chapas” en el portal oficial (www.dnrpa.gov.ar) y completar el número de patente o los datos del vehículo.

La plataforma indicará si la identificación se encuentra disponible para su retiro en el registro correspondiente, evitando trámites presenciales innecesarios y reduciendo tiempos de espera.