Se reprograma inicio de operaciones de Autovía del Mercosur en rutas 12 y 14

El inicio de operaciones de la empresa Autovía del Mercosur en las Rutas Nacionales 12 y 14, que estaba previsto para este lunes 5 de enero, se reprogramó para el miércoles 7 de enero. Así lo confirmó a R2820 Mariano Bradanini, vocero de la empresa, quien explicó que la firma del contrato entre el Estado Nacional y Autovía Construcciones y Servicios S.A. fue pospuesta para mañana martes 6 por cuestiones operativas.

A partir del miércoles 7, la empresa comenzará con las obras de mantenimiento y puesta en valor de estas importantes rutas, además de iniciar el cobro en las estaciones de peaje ubicadas en las mismas. Las obras contemplan una serie de mejoras en el corredor vial que atraviesa varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

Plan de inversiones y licitación a 30 años

Autovía del Mercosur, mediante licitación, recibió la concesión de un tramo de 741 kilómetros que incluye las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117. La concesión tiene una duración de 30 años y se desarrollará con un plan de inversiones exigente para mejorar la infraestructura vial en el corredor que va desde Zárate hasta Paso de los Libres, pasando por Ceibas y Gualeguay, entre otros puntos clave.

Este proyecto tiene un impacto significativo en el transporte, tanto para el transporte de carga como para la circulación de vehículos particulares, mejorando la conectividad y la seguridad en la región. Se espera que con las nuevas obras y el sistema de peaje, el flujo de tránsito sea más eficiente y seguro.