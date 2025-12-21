 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Se facilitarán los trámites para instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad

21 de Diciembre de 2025
Discapacidad
Discapacidad

Provincia y municipios avanzaron en un trabajo conjunto para agilizar los procesos de habilitación y categorización de entidades que atienden a personas con discapacidad, con el objetivo de simplificar gestiones y garantizar derechos.

La actividad fue impulsada por la Junta de Evaluadores de Servicios del Instituto Provincial de la Discapacidad (Iprodi), en coordinación con el área de Gobiernos Locales y las áreas de habilitación comercial de los municipios de Gualeguay, Gualeguaychú, Paraná y Urdinarrain.

 

Durante el encuentro se trabajó en la unificación de criterios entre los procedimientos que se realizan en el ámbito municipal y provincial, con el fin de simplificar y agilizar el recorrido administrativo que deben realizar las instituciones prestadoras, desde la habilitación local hasta la categorización provincial.

 

Al respecto, el director del Iprodi, Diego Vélez, destacó: "Este es un paso muy importante porque, por primera vez, estamos sentados en una misma mesa la provincia y los municipios para ordenar y simplificar los trámites que deben realizar las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. La coordinación entre los distintos niveles del Estado es clave para garantizar derechos y acompañar a quienes brindan estos servicios fundamentales".

 

Desde el gobierno provincial se remarcó que este tipo de instancias de trabajo conjunto fortalecen la gestión pública, promueven la simplificación administrativa y consolidan políticas inclusivas que impactan de manera directa en la calidad de vida de las personas con discapacidad en toda la provincia.

IPRODI
