Saltó la banca en Misiones: la quiniela matutina entregó más de $146 millones

REDACCIÓN ELONCE
Saltó la banca en Misiones: la Quiniela Matutina entregó $146 millones. El martes 2 de septiembre se convirtió en una jornada inolvidable para los apostadores de Misiones. La Quiniela Primera Matutina repartió más de 146 millones de pesos tras el sorteo del número 2232, que resultó elegido por numerosos jugadores en distintas localidades de la provincia.
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Iplyc) confirmó la cifra récord y destacó el fuerte impacto económico y social que generó el salto de banca.
Alegría en agencias y redes sociales
La combinación ganadora desató celebraciones tanto en las agencias de lotería como en las redes sociales, donde los apostadores compartieron mensajes de entusiasmo y sorpresa.
“Estos resultados muestran la confianza en el juego legal y transparente que ofrece la lotería oficial”, indicaron fuentes del Iplyc, que celebraron el éxito del sorteo.
El organismo también recordó que los juegos de azar están permitidos únicamente para mayores de 18 años, e insistió en la importancia de apostar con responsabilidad.
Impacto económico y destino social de los fondos
Desde el Iplyc subrayaron que los sorteos oficiales no solo reparten premios millonarios, sino que también permiten financiar programas sociales y solidarios en la provincia.
“La finalidad principal de la recaudación es fortalecer la asistencia y el desarrollo de proyectos comunitarios”, señalaron desde el instituto.
El salto de banca del 2 de septiembre figura entre los premios más altos entregados en lo que va del año en Misiones y consolida la credibilidad del sistema de apuestas reguladas frente a opciones no autorizadas.
La Quiniela Matutina es uno de los sorteos más populares en la provincia. Allí, las cábalas y los sueños se transforman en números con significado especial para los jugadores.
En esta edición, quienes apostaron al 2232 encontraron una recompensa inesperada, que quedará en la memoria como uno de los hitos de la quiniela misionera. (Con información de Canal 12 Misiones).