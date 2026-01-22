Rosario: una excavadora derribó un puente peatonal por completo en plena Circunvalación

El incidente ocurrió pasadas las 15:00 de este jueves a la altura de Ovidio Lagos y afortunadamente no hubo lesionados. La estructura cayó completamente sobre la mano norte de la ruta luego de ser embestida por una excavadora Hydromac transportada en un semirremolque.
Un grave incidente vial sacudió este jueves a la ciudad de Rosario cuando un camión que transportaba una excavadora impactó contra un puente peatonal sobre la avenida Circunvalación y provocó el colapso total de la estructura sobre la calzada. El hecho ocurrió pasadas las 15, a la altura de Ovidio Lagos, y derivó en un extenso operativo que mantuvo la traza cortada durante más de cinco horas. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas.
La pasarela, ubicada sobre calle San Nicolás y que cruza Circunvalación entre Ovidio Lagos y Avellaneda, cayó completamente sobre la mano norte de la ruta luego de ser embestida por una excavadora Hydromac transportada en un semirremolque. La altura de la maquinaria superaba la permitida por el puente y, al impactar, arrancó de cuajo la estructura de hormigón y metal.
Tras el choque, el conductor logró detenerse en la banquina y la excavadora permaneció sobre el camión. En el momento del derrumbe no había peatones utilizando la pasarela ni vehículos circulando por el sector afectado, lo que evitó consecuencias trágicas.
Corte total y caos de tránsito
Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el corte total de la calzada en sentido norte, lo que generó importantes complicaciones de tránsito durante la tarde. Se registraron largas filas de camiones en la bajada de la autopista a Buenos Aires y sobre bulevar Oroño, especialmente en las inmediaciones de Ovidio Lagos.
La rotonda de Oroño y Batlle y Ordóñez se convirtió en un punto crítico, con tránsito colapsado tanto para transportistas como para automovilistas particulares. Muchos conductores, en especial quienes no eran oriundos de Rosario, debieron recurrir al GPS para encontrar desvíos alternativos. En contraste, la salida de la ciudad hacia el sur se mantuvo relativamente fluida durante el operativo.
Un operativo complejo para liberar la calzada
Las tareas de remoción comenzaron cerca de las 17, aproximadamente una hora y media después del siniestro, con la llegada de una grúa de gran porte tipo pluma desde la localidad de San Lorenzo. El trabajo se extendió por más de tres horas y fue calificado como “sumamente complejo” por los responsables, debido al peso de la estructura y a que había quedado encajada sobre la traza.
Alrededor de las 20.20, los operarios lograron desplazar el bloque principal del puente hacia la banquina. Luego de verificar que el asfalto no presentaba daños de consideración y realizar una limpieza profunda para retirar restos de hormigón y metal, Seguridad Vial autorizó la reapertura total del tránsito poco antes de las 21.
Evalúan demoler todo el puente y reconstruirlo
Aunque la circulación ya fue normalizada, el futuro del puente peatonal sigue siendo incierto. Técnicos y autoridades advirtieron que la parte de la estructura que quedó en pie podría no ser segura, por lo que se analiza la demolición completa del puente y su posterior reconstrucción desde cero.
El subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Juan Ferrer, recordó que la jurisdicción de la avenida Circunvalación y sus puentes corresponde a Vialidad Nacional. “Van a tener que retirar la totalidad del puente y generar un nuevo espacio de cruce”, sostuvo, y remarcó que serán necesarios estudios estructurales y verificaciones de seguridad antes de avanzar con cualquier obra.
El episodio volvió a poner en debate el estado de la infraestructura vial sobre Circunvalación y los controles sobre la altura y carga de los vehículos que transitan por una de las arterias más importantes de la ciudad.