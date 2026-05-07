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Renunció la titular de la Dirección Nacional Electoral

La titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), María Luz Landivar, renunció al cargo y será reemplazada por Juan Pablo Limodio, informaron fuentes gubernamentales.

7 de Mayo de 2026
María Luz Landivar renunció al cargo
María Luz Landivar renunció al cargo

La titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), María Luz Landivar, renunció al cargo y será reemplazada por Juan Pablo Limodio, informaron fuentes gubernamentales.

La titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), María Luz Landivar, renunció al cargo y será reemplazada por Juan Pablo Limodio, informaron fuentes gubernamentales a Noticias Argentinas.

 

La DINE es el organismo técnico del Poder Ejecutivo Nacional especializado en materia de administración electoral, que funciona bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

 

Temas:

María Luz Landivar Dirección Nacional Electoral
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