La reconocida marca de gaseosas busca trabajadores en todo el país: cómo anotarse fue el mensaje que despertó interés en redes sociales tras la nueva convocatoria laboral de Manaos. La empresa, a través de su firma Refres Now, anunció la apertura de una base de datos para futuros puestos de trabajo, invitando a personas de distintas áreas a enviar sus currículums.

Además, la iniciativa fue difundida principalmente en redes profesionales como LinkedIn, donde la compañía publicó un mensaje invitando a “sumar nuevos talentos a futuro”. La propuesta generó una fuerte repercusión entre usuarios, especialmente en un contexto donde la búsqueda de empleo se mantiene como una de las principales preocupaciones sociales.

En el anuncio, la empresa destacó: “¡Queremos conocerte! En Manaos seguimos creciendo y queremos sumar nuevos talentos a futuro”. Además, aclararon que el objetivo no es una vacante inmediata, sino la creación de una base de candidatos para próximas incorporaciones dentro de la organización.

Cómo funciona la convocatoria y qué perfiles buscan

La reconocida marca de gaseosas busca trabajadores en todo el país: cómo anotarse implica registrarse en una base de datos laboral que permitirá a la empresa contactar candidatos en futuras búsquedas. Según explicaron, los interesados deben enviar su CV a través de un enlace publicado en sus canales oficiales.

La estrategia apunta a anticipar futuras necesidades de personal en distintas áreas de la compañía, que en los últimos años ha mostrado una expansión sostenida en el mercado de bebidas. La modalidad no garantiza una contratación inmediata, pero sí la posibilidad de ser considerado en procesos de selección posteriores.

Foto: Archivo Elonce.

En paralelo, la empresa también informó que mantiene búsquedas activas para puestos específicos, como técnicos de compresores y calderas, destinados a su planta ubicada en Virrey del Pino, con modalidad presencial.

Expansión y presencia en el mercado laboral

El interés por la convocatoria se da en un contexto en el que la marca ha recuperado visibilidad en góndolas de supermercados y ha reforzado su posicionamiento dentro del mercado de bebidas en Argentina. Esto contribuyó a que la publicación generara una importante cantidad de comentarios y consultas.

La reconocida marca de gaseosas busca trabajadores en todo el país: cómo anotarse también refleja una tendencia creciente entre empresas que optan por construir bases de talento antes de abrir procesos de selección formales, agilizando así futuras incorporaciones.

Desde el punto de vista laboral, este tipo de iniciativas permite a las compañías contar con un banco de candidatos disponible, mientras que para los postulantes representa una oportunidad de ingresar a empresas de gran alcance sin depender de una convocatoria puntual, indicó Iprofesional.

Cómo postularse y recomendaciones

Para participar, los interesados deben ingresar al enlace oficial compartido por la empresa en sus redes sociales y completar un formulario con sus datos personales y experiencia laboral. Allí también se solicita adjuntar el currículum actualizado.

La reconocida marca de gaseosas busca trabajadores en todo el país: cómo anotarse se convirtió así en una de las consultas más buscadas en redes, especialmente entre jóvenes y personas en búsqueda activa de empleo.