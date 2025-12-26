Recolector de residuos donó su aguinaldo, compró pollos y creó una red solidaria que llegó a 200 cenas navideñas

El gesto solidario se concretó en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, cuando un recolector de residuos donó todo su aguinaldo para ayudar a familias vulnerables. La iniciativa creció con el aporte de vecinos y permitió reunir 200 menús para la cena de Nochebuena.
Un acto de profunda solidaridad transformó la Navidad de decenas de familias en situación de vulnerabilidad, luego de que un recolector de residuos decidiera donar la totalidad de su aguinaldo para garantizar una cena digna en Nochebuena.
La iniciativa fue impulsada por Gonzalo Bravo, trabajador municipal de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, quien destinó íntegramente ese ingreso extra a la compra de pollos para personas que atravesaban dificultades económicas. El hecho ocurrió en los días previos a la celebración navideña y rápidamente generó un impacto positivo en la comunidad.
El gesto inicial no quedó aislado. A partir de la decisión de Bravo, numerosos vecinos y vecinas se sumaron con aportes de dinero y alimentos, lo que permitió ampliar el alcance de la acción solidaria. Gracias a ese acompañamiento colectivo, se logró reunir un total de 200 pollos que fueron destinados a familias previamente relevadas.
“Lo hice de corazón, pensando en quienes no pueden tener una mesa completa en Navidad”, expresó el trabajador, al destacar que nunca imaginó la magnitud que alcanzaría la propuesta. Además, agradeció el compromiso de la comunidad, que respondió de manera inmediata y desinteresada, informó Cadena 9 de Provincia de Buenos Aires.
La distribución de los menús se organizó de forma autogestionada y se realizó en distintos puntos, priorizando a hogares con mayores necesidades. De ese modo, la acción permitió asegurar al menos un plato principal para la celebración de Nochebuena.
Más allá del aporte material, la iniciativa dejó un mensaje que trascendió la fecha. La unión de esfuerzos y la empatía colectiva volvieron a poner en valor la solidaridad como herramienta para enfrentar momentos difíciles y fortalecer los lazos comunitarios.