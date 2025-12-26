 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Ayuda a la comunidad

Recolector de residuos donó su aguinaldo, compró pollos y creó una red solidaria que llegó a 200 cenas navideñas

El gesto solidario se concretó en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, cuando un recolector de residuos donó todo su aguinaldo para ayudar a familias vulnerables. La iniciativa creció con el aporte de vecinos y permitió reunir 200 menús para la cena de Nochebuena.

26 de Diciembre de 2025
Recolector de residuos donó su aguinaldo, compró pollos y creó una red solidaria que llegó a 200 cen
Recolector de residuos donó su aguinaldo, compró pollos y creó una red solidaria que llegó a 200 cen

El gesto solidario se concretó en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, cuando un recolector de residuos donó todo su aguinaldo para ayudar a familias vulnerables. La iniciativa creció con el aporte de vecinos y permitió reunir 200 menús para la cena de Nochebuena.

Un acto de profunda solidaridad transformó la Navidad de decenas de familias en situación de vulnerabilidad, luego de que un recolector de residuos decidiera donar la totalidad de su aguinaldo para garantizar una cena digna en Nochebuena.

 

La iniciativa fue impulsada por Gonzalo Bravo, trabajador municipal de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, quien destinó íntegramente ese ingreso extra a la compra de pollos para personas que atravesaban dificultades económicas. El hecho ocurrió en los días previos a la celebración navideña y rápidamente generó un impacto positivo en la comunidad.

 

El gesto inicial no quedó aislado. A partir de la decisión de Bravo, numerosos vecinos y vecinas se sumaron con aportes de dinero y alimentos, lo que permitió ampliar el alcance de la acción solidaria. Gracias a ese acompañamiento colectivo, se logró reunir un total de 200 pollos que fueron destinados a familias previamente relevadas.

“Lo hice de corazón, pensando en quienes no pueden tener una mesa completa en Navidad”, expresó el trabajador, al destacar que nunca imaginó la magnitud que alcanzaría la propuesta. Además, agradeció el compromiso de la comunidad, que respondió de manera inmediata y desinteresada, informó Cadena 9 de Provincia de Buenos Aires.

 

La distribución de los menús se organizó de forma autogestionada y se realizó en distintos puntos, priorizando a hogares con mayores necesidades. De ese modo, la acción permitió asegurar al menos un plato principal para la celebración de Nochebuena.

 

Más allá del aporte material, la iniciativa dejó un mensaje que trascendió la fecha. La unión de esfuerzos y la empatía colectiva volvieron a poner en valor la solidaridad como herramienta para enfrentar momentos difíciles y fortalecer los lazos comunitarios.

Temas:

Buenos Aires Gesto solidario Navidad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso