Realizaban tareas de demolición y divisaron a un hombre fallecido en la vivienda lindante

Un hecho lamentable se registró en la mañana del miércoles, cuando fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 84 años en una vivienda ubicada sobre calle Tabeni al 1600, en la localidad de Chajarí.

Según se informó, un hombre de 56 años que realizaba tareas de demolición en un inmueble lindante advirtió la presencia del cuerpo al subir al techo para retirar unas chapas. Al observar que la persona no presentaba signos vitales, dio inmediato aviso a las autoridades.

La zona donde ocurrió el hallazgo

Posteriormente, se logró ubicar a un familiar directo, quien reconoció al fallecido como Rafael Ángel Baldesari, de 84 años, vecino del lugar.

En el sitio trabajaron el médico policial, personal de Policía Científica, Bomberos Voluntarios y el fiscal de turno. Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia correspondiente, a fin de establecer las causas del deceso, indica Tal Cual.