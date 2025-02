Raúl Barboza fue homenajeado en el Festival Nacional de Chamamé: “Ha sido un momento de mucha alegría”

Uno de los artistas más esperados de la 50º edición del Festival Nacional de Chamamé fue Raúl Barboza, reconocido por sus icónicas presentaciones en Entre Ríos y tantos rincones del país. En diálogo con Elonce, repasó su trayectoria y la del evento.

“Estoy contento de estar en este momento tan importante porque ya son 50 años de esto. En el primero estuve acá y hace 15 días me encontré en Corrientes con Juancito Güenaga y me recordó que estuvimos acá hace 50 años con él y otros colegas que tomaron el rumbo del no regreso, que algún día nos va a tocar a nosotros. Mientras tanto, estamos aquí para recordarlos a ellos”, expuso en primer lugar.

Acerca del homenaje que recibió en el escenario Ernesto Montiel, manifestó: “Hago mi trabajo, como lo he hecho siempre. Lo que hago, lo hago con el mismo cariño de siempre que aprendí de mi papá, de mis maestros, pero que nunca quise imitar. Nunca quise tocar como ellos, quería hacer mi trabajo personal como ellos hicieron los suyos. Por eso aprendí, conozco la forma de tocar de cada uno y tengo mi manera de tocar porque sigo el trabajo de ellos. Ellos inventaron algo y yo, sin querer inventar nada, no quiero tocar como ellos porque sería una falta de respeto para mí”.

Asimismo, recordó cuándo fue que empezó a tocar el acordeón: “Tenía 10 años cuando llamaron a mi padre para participar de una grabación, que luego en el tiempo Polito Castillo le puso letra con el permiso de mi padre. Recién estaba hablando con Marcianita Ávalos, que era la esposa, y la hija. Me encontré, de repente, con muchos recuerdos que vienen de muy lejos. Tenía 10 o 12 años cuando tocaba en Radio Rivadavia con Polito. Ya han pasado más de ocho décadas, que es un tiempo largo a vivir”.

Sobre los recuerdos de las primeras noches de chamamé en Federal, profundizó: “Mis recuerdos no puedo individualizarlos por lugares porque hace 70 años que estoy trabajando y no puedo recordar todo. Lo que sí sé, como esta noche, ha sido un momento de mucha alegría para el público”.

Para cerrar, dirigió mensaje hacia la juventud: “Espero que la música de nuestra región comience a ponerse los pantalones largos porque lo que estoy escuchando siempre es música que no han tenido reformas. Pienso que los jóvenes deben tener la libertad de inventar de la misma manera que inventaron Montiel y tantos otros, y no decirle que eso no es chamamé. Hay que cambiar la mentalidad de la gente mayor para que dé libertad a la gente joven”.