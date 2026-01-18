Quini 6: un apostador ganó más de $383 millones en el Siempre Sale

No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6, pero sí hubo un ganador millonario en el Siempre Sale. En el próximo sorteo el pozo será de $12.200.000.000. Detalles y números sorteados.
El Quini 6 volvió a ser protagonista este domingo con la realización del sorteo Nº 3.340, uno de los juegos de azar más populares del país. Como ocurre cada miércoles y domingo, miles de apostadores siguieron con expectativa la extracción organizada por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, que dejó pozos vacantes en las principales modalidades, pero también un afortunado ganador que se llevará más de 383 millones de pesos.
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego $12.200.000.000.
En el sorteo Tradicional del Quini 6, los números ganadores fueron: 03 – 17 – 31 – 33 – 34 – 38. En esta modalidad no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante y acumula más de 5.419 millones pesos para el próximo sorteo.
Mientras que, en La Segunda del Quini 6, salieron 14 – 19 – 26 – 30 – 37 – 40. Tampoco hubo ganadores en esta categoría, y el pozo superó los 850 millones pesos.
En tanto, en La Revancha del Quini 6, los números sorteados fueron 21 – 23 – 24 – 27 – 37 – 43. El premio mayor volvió a quedar vacante, con un pozo acumulado que ya supera los 4.692 millones pesos.
Y en el Siempre Sale del Quini 6, los números ganadores: 04 – 05 – 09 – 13 – 20 – 29. En esta modalidad sí hubo un ganador con seis aciertos, que se llevará un premio superior a los 383 millones pesos, desatando una nueva ola de ilusión entre los apostadores.
El jugador de José Marmol, en la Provincia de Buenos Aires, ganó se hizo acreedor de más de $ 383 millones. La boleta se jugó en la agencia N° 074866-000.