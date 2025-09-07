 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Resultados del domingo

Quini 6: 24 apostadores ganaron más de $13.700.000 en el Siempre Sale

24 apostadores acertaron los números de la modalidad Siempre Sale del Quini 6 de este miércoles y se llevan más de 13 millones de pesos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.200 millones de pesos.

7 de Septiembre de 2025
Los sorteos de este domingo.
Los sorteos de este domingo. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

24 apostadores ganaron uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.200 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 28-05-18-40-39-19. El pozo quedó vacante y se acumulan $650.000.000.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 19-25-17-18-24-43. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.767.027.467.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 40-00-38-11-42-09. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $745.651.926.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 04-41-03-27-31-20. Hubo 24 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $13.709.055,94.

Temas:

Quini 6
