Por un fallo en una montaña rusa, varias personas quedaron colgadas por 20 minutos

El hecho ocurrió en el Parque de La Costa. Por un fallo en una montaña rusa, quienes disfrutaban de la atracción quedaron colgadas durante 20 minutos.
Un momento de tensión e incertidumbre se vivió el pasado viernes 3 de abril, en plena jornada de Viernes Santo, cuando una falla mecánica en una montaña rusa del Parque de la Costa dejó a varios pasajeros varados a varios metros de altura durante aproximadamente 20 minutos.
El incidente ocurrió en uno de los días de mayor concurrencia por el fin de semana largo de Semana Santa, cuando el predio -ubicado en el partido bonaerense de Tigre- se encontraba colmado de visitantes que buscaban disfrutar de las atracciones.
El desperfecto se produjo en la atracción conocida como “El Desafío”, una de las montañas rusas más intensas del parque. Según testigos presenciales, el problema se habría originado cuando una parte del mecanismo se dañó repentinamente.
Matías Bertuna, uno de los visitantes que estaba haciendo la fila para subir al juego, registró el momento exacto del hecho y lo difundió en su cuenta de Tik Tok. “Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”, explicó el joven.
Las imágenes muestran el carrito detenido en una pendiente elevada, con los pasajeros inmovilizados y a la espera de asistencia, mientras desde abajo otros visitantes observaban con preocupación.
"Parque de la Costa"
Porque se rompió una montaña rusa en el Parque de la Costa y decenas de personas quedaron colgadas 20 minutos: un joven registró el tenso momento y aseguró que la cadena del mecanismo del juego llamado El Desafío “se soltó”. pic.twitter.com/BVvxj8XfH7— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 6, 2026
De acuerdo a los testimonios difundidos, las personas que estaban a bordo permanecieron casi media hora detenidas en lo alto del recorrido, sin posibilidad de descender por sus propios medios.
Durante ese tiempo, la escena generó nerviosismo tanto entre quienes estaban en el juego como entre el público que presenciaba la situación desde el suelo. Si bien no se reportaron heridos, el episodio provocó momentos de angustia e incertidumbre.
Finalmente, el personal del parque logró asistir a los ocupantes y garantizar su descenso seguro.