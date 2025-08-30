“Pocho” Morales: a 14 años de su desaparición, el misterio sigue sin resolverse

Este 30 de agosto se cumplen 14 años de la desaparición de Juan José “Pocho” Morales, un vecino muy querido de San Jaime de la Frontera, en el norte entrerriano. Tenía 66 años cuando fue visto por última vez, y hasta el día de hoy su paradero continúa siendo un enigma.
Un caso sin respuestas
Morales era conocido por todos: cada jornada recorría las calles en bicicleta vendiendo quiniela y por la tarde regresaba a su hogar. El martes 30 de agosto de 2011 no fue distinto, salvo por un hecho que marcó a toda la comunidad: Pocho nunca volvió.
No apareció su bicicleta ni sus pertenencias, y las investigaciones policiales y judiciales no lograron aportar certezas. A pesar de múltiples hipótesis, desde presuntos problemas personales hasta posibles vínculos con hechos policiales, la verdad sigue sin conocerse.
“Se lo tragó la tierra”, repitieron en aquel entonces los vecinos, reflejando la impotencia de no encontrar rastros de un hombre visible y cotidiano en la vida del pueblo.
Paralelismos y sospechas
La desaparición de Morales hizo que muchos vecinos recordaran otro caso ocurrido un año antes: el de Sebastián Ortiz, también de 66 años, vendedor ambulante oriundo de Paso de los Libres (Corrientes). Ortiz salía cada día en bicicleta a vender sus productos y, al igual que Pocho, desapareció el 6 de septiembre de 2010 sin dejar huellas.
Ambos casos siguen sin resolverse, alimentando dudas y teorías en la región.
Memoria y deuda pendiente
Catorce años después, familiares, amigos y vecinos mantienen vivo el recuerdo de “Pocho” Morales. La ausencia sigue siendo un golpe duro para la comunidad de San Jaime, que todavía reclama respuestas.
La pregunta que se hizo desde un primer momento continúa vigente: ¿Cómo es posible que en una ciudad pequeña, donde todos se conocen, un vecino desaparezca sin dejar rastros? (Chajarí al Día)