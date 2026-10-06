Paraná será sede de las Jornadas Nacionales de Turismo del Vino: habrá degustaciones y cocina en vivo

REDACCIÓN ELONCE
Paraná recibirá las Sextas Jornadas Nacionales de Turismo del Vino y el primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía. La participación será gratuita y habrá especialistas, bodegas, degustaciones y cocina en vivo. Autoridades brindaron a Elonce los detalles.
Paraná será sede de las Sextas Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, una propuesta que reunirá a referentes del sector vitivinícola, turístico y gastronómico en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). La actividad se complementará con el primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía.
La presentación contó con la participación de Jorge Satto, presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos; Carlos “Chino” Monti, organizador de la propuesta; y Leandro Jacob, representante de la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER).
En diálogo con Elonce, los referentes destacaron la importancia de que la provincia haya sido seleccionada como sede de un encuentro que anteriormente se realizó en territorios con una extensa tradición vitivinícola.
Entre Ríos busca consolidarse como destino del vino
Satto destacó que el encuentro integrará a sectores vinculados con la producción, el turismo, la gastronomía, el trabajo y el ámbito académico. “Es un acontecimiento muy trascendente que recoge todo un accionar de fuerzas vinculadas desde la academia, la actividad productiva, la actividad turística, la actividad gastronómica y el mundo del trabajo”, expresó.
El funcionario explicó que el enoturismo comprende mucho más que la visita a una bodega y permite mostrar toda la cadena productiva que existe detrás de la elaboración del vino. “El enoturismo es un concepto muy amplio, vinculado a una actividad turística, pero que muestra al público consumidor todo lo que se hace dentro de una bodega”, sostuvo.
Asimismo, remarcó la vinculación que existe entre el vino y otros sectores económicos de la provincia. “Se asocia con la gastronomía, se asocia con la producción y con una marca que pone a nuestra provincia en un lugar muy preponderante dentro del escenario nacional”, afirmó.
De hecho, el presidente del Ente Mixto de Turismo resaltó especialmente que Paraná haya sido elegida para recibir la sexta edición del encuentro. Las jornadas anteriores tuvieron como escenarios a Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta y Córdoba.
“Hay 16 provincias que producen vino y nosotros estamos ahí, en un primer escalón. Así que es una gran responsabilidad”, manifestó Satto.
Para la organización participan distintos actores del sector turístico y vitivinícola, entre ellos el Bureau, la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos y entidades de alcance nacional.
La inscripción será gratuita
Monti confirmó que la participación en las jornadas será gratuita y convocó especialmente a gastronómicos, hoteleros, agencias de viajes, estudiantes y trabajadores relacionados con la actividad turística.
Según explicó, la postulación de Paraná como sede comenzó a trabajarse aproximadamente un año atrás entre diferentes instituciones y el Gobierno de Entre Ríos. “Este es un trabajo que nació hace un año para postular, junto al Bureau y el Gobierno de Entre Ríos, a nuestra ciudad para que sea sede. Eso se logró y ahora se ha armado un programa realmente de mucha jerarquía”, destacó Monti.
Un congreso sobre vitivinicultura, turismo y gastronomía
A las jornadas nacionales se sumará por primera vez un Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía. La propuesta permitirá abordar específicamente la relación entre la producción vitivinícola, los destinos turísticos y la gastronomía entrerriana.
Monti explicó que durante las jornadas se presentarán experiencias desarrolladas en distintas provincias, tanto desde el ámbito de la gestión como desde las propias bodegas. “Vamos a aprender de un montón de experiencias que vienen desde otras provincias, tanto de gobernanza como de experiencias de las bodegas”, adelantó.
El programa incluirá especialistas, conferencias y paneles específicos vinculados con la actividad.
Degustaciones, cocina en vivo y música en el CPC
Uno de los atractivos será una actividad prevista para la noche del jueves 22 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones.
En el lugar se realizará un sunset con la denominada Galería del Sabor y del Vino.
“Va a haber degustaciones, cocina en vivo y música”, anticipó Monti.
La cocina en vivo estará vinculada con representantes del sector hotelero, gastronómico y académico, mientras que la jornada también contará con una propuesta musical.
La intención es que los visitantes puedan experimentar en un mismo espacio la relación existente entre los vinos entrerrianos, la gastronomía y el turismo.
Los viñedos como puertas de entrada a Entre Ríos
Jacob, por su parte, destacó el crecimiento que experimentó el sector durante los últimos años y la estrecha relación que existe entre los viñedos y el turismo. “Desde el resurgimiento de la vitivinicultura en la provincia, el turismo estuvo presente”, aseguró el representante de la Asociación entrerriana de Vitivinicultores.
Según explicó, Entre Ríos presenta características particulares frente a otros territorios productores debido al perfil de sus emprendimientos. “Tenemos una particularidad respecto de otras provincias: la vitivinicultura va muy de la mano del turismo, de la cultura y de la gastronomía por el perfil que tienen los viñedos en Entre Ríos”, sostuvo.
La distribución de emprendimientos en diferentes puntos del territorio permite, además, vincularlos con otros atractivos de cada región. “La cantidad de viñedos dispersos por toda la provincia permite utilizarlos como portales para mostrar todo lo que hay en las microregiones cercanas”, explicó.
Qué distingue al vino entrerriano
Consultado por Elonce acerca de las características del vino producido en Entre Ríos, Jacob explicó que no existe un único elemento que permita definirlo.
La historia, el suelo, las condiciones climáticas, las familias productoras y la cultura de cada lugar intervienen en el resultado. “En cada lugar va a estar la marca de la tierra, del clima y principalmente de la gente que lo hace, de la idiosincrasia y de la cultura que tiene cada lugar”, señaló.
También destacó que numerosos emprendimientos tienen una historia familiar y un vínculo particular con el territorio. “Cada emprendimiento tiene su historia familiar, su vínculo con la tierra y su vínculo con el entorno. El vino genera el encuentro de todo eso”, resumió.
De hecho, el representante de los vitivinicultores explicó además que las características de los vinos pueden variar de una cosecha a otra. Factores como las precipitaciones y las condiciones registradas durante cada temporada influyen directamente en la producción.
Por ese motivo, incluso dentro de Entre Ríos existen diferencias entre los vinos elaborados en las distintas zonas y en diferentes años.