"Papá Noel motorizado": en un camión con motivos navideños, familia repartió 1.000 regalos a niños

En Crespo, un transportista y su familia protagonizaron una emotiva acción solidaria en la previa de Navidad. Con un camión decorado y la figura de Papá Noel, recorrieron los barrios y repartieron más de mil regalos a niños y niñas.
Desde la tarde del miércoles 24 de diciembre y hasta cerca de la medianoche, una iniciativa cargada de solidaridad y compromiso social transformó la Nochebuena en una experiencia inolvidable para niños de Crespo. Un transportista, junto a su familia, recorrió distintos barrios de al ciudad con su camión decorado con motivos navideños y caracterizado como Papá Noel, entregando obsequios y sembrando alegría en cada parada.
La propuesta fue impulsada por Juan Gabriel Venutti, quien logró concretar un anhelo que llevaba varios años imaginando. Acompañado por su familia, decidió poner tiempo, esfuerzo y dedicación al servicio de los demás, entendiendo que un pequeño gesto puede generar un impacto profundo, especialmente en una fecha tan significativa como la Navidad.
El camión, iluminado y ambientado con detalles festivos, despertó sorpresa y emoción a su paso. Los niños salían a la vereda con sonrisas, saludos y miradas de asombro, mientras recibían sus regalos de manos de Papá Noel. Cada encuentro fue una postal de felicidad compartida, donde el valor de la solidaridad se expresó en abrazos, aplausos y palabras de agradecimiento.
La preparación demandó un trabajo previo intenso. Durante la semana anterior, la familia se dedicó a armar uno por uno los cerca de 1.000 regalitos que luego serían repartidos. El esfuerzo colectivo fue clave para que la iniciativa pudiera llevarse adelante y llegar a distintos puntos de la ciudad durante varias horas.
“Era una idea que tenía desde hace varios años y que lo pudimos concretar esta vez. Quiero agradecer a mi familia, que me apoyó en esta iniciativa. Hace una semana que venían armando los 1.000 regalitos que entregamos. Ver la felicidad y alegría de los chicos, es el mayor premio”, expresó Venutti.
Vecinos y familias destacaron la importancia del gesto, no solo por los obsequios entregados, sino por el mensaje que transmitió. En un contexto donde muchas veces predominan las dificultades, la acción recordó el verdadero sentido de la Navidad: compartir, pensar en el otro y construir comunidad a partir de la empatía y la generosidad.
La recorrida se convirtió así en un símbolo de esperanza y compromiso social, demostrando que la solidaridad puede movilizar voluntades y generar momentos únicos, difundió Desde Entre Ríos.
Para muchos niños, la visita de Papá Noel en el camión navideño fue una sorpresa inolvidable; para los adultos, una muestra concreta de que los valores solidarios siguen vivos.